Россия увеличила ввоз форели из Грузии до исторического максимума

Импорт грузинской форели в Россию в июне вырос до исторического максимума. Рыбу закупили на $1,6 млн, подсчитали «РИА Новости» на основе данных службы статистики Грузии.

Показатель вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года в девять раз — в июне 2025-го Россия импортировала форели из Грузии на $184 тыс. По данным грузинской таможни, в июне Россия стала единственным покупателем форели у Грузии.

В январе–феврале 2026 года 12% всего российского импорта аквакультурной форели приходилось на предприятия Армении. Со 2 июня Россельхознадзор ограничил поставки армянской рыбы и рыбной продукции. Торговлю теперь могут вести только два предприятия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».