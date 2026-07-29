Россия увеличила ввоз форели из Грузии до исторического максимума
Импорт грузинской форели в Россию в июне вырос до исторического максимума. Рыбу закупили на $1,6 млн, подсчитали «РИА Новости» на основе данных службы статистики Грузии.
Показатель вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года в девять раз — в июне 2025-го Россия импортировала форели из Грузии на $184 тыс. По данным грузинской таможни, в июне Россия стала единственным покупателем форели у Грузии.
В январе–феврале 2026 года 12% всего российского импорта аквакультурной форели приходилось на предприятия Армении. Со 2 июня Россельхознадзор ограничил поставки армянской рыбы и рыбной продукции. Торговлю теперь могут вести только два предприятия.
Подробнее — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».
Введение Россией ограничений на импорт ряда товаров из Армении, включая рыбу, связано с нарушением фитосанитарных норм. Эти меры были расценены премьер-министром Армении Николом Пашиняном как политизированные. После таких ограничений Россия начала замещать объем поставок из Армении продукцией из других стран, например, Ирана и Турции, для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. Ранее Армения занимала значительную долю в российском импорте форели, однако для России эти ограничения не критичны, так как она считает, что обладает достаточным собственным производством форели.