В Рязанской области открыли горячую линию после атаки беспилотников

Прокуратура Рязанской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи», — отмечается в публикации. Ведомство находится на оперативной связи со всеми службами. Номер горячей линии для граждан — 8 (910) 631-08-17.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке беспилотников на регион. Из-за налета на область пострадали шесть человек, их госпитализировали. На территории неназванного предприятия в Рязани начался пожар. Wildberries сообщила об эвакуации персонала рязанского склада.