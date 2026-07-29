Тайвань заморозил закупки СПГ у Папуа — Новой Гвинеи
МИД Тайваня объявил о временной приостановке закупок сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке у Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ). Решение принято после того, как власти островного государства в одностороннем порядке решили закрыть представительство Тайбэя в Порт-Морсби, пишет газета Taipei Times.
О прекращении деятельности тайваньского представительства 16 июля объявил глава МИД Папуа – Новой Гвинеи Джастин Ткаченко. Он назвал это шагом для подтверждения «принципа одного Китая». Пекин уже выразил признательность властям Папуа — Новой Гвинеи за этот шаг. В свою очередь Тайбэй выразил решительный протест и заявил, что решение принято без консультаций, а само представительство пока продолжит работу.
В качестве ответной меры глава МИД Тайваня Линь Цзялун объявил о пересмотре экономических связей с ПНГ, главным образом в сфере закупки СПГ — ключевой статьи экспорта страны. По данным тайваньского Минэкономики и госкорпорации CPC Corp, за первое полугодие объем спотовых закупок газа у ПНГ составил около 500 тыс. тонн.
В МИД Тайваня заверили, что заморозка спотовых закупок не приведет к дефициту топлива, поскольку у тайваньской CPC Corp действует долгосрочный контракт с компанией ExxonMobil на поставку 1,2 млн тонн СПГ в год из других источников.
Решение Папуа — Новой Гвинеи закрыть представительство Тайбэя и подтвердить «принцип одного Китая» является частью давней стратегии КНР по дипломатической изоляции Тайваня. Китайские власти рассматривают Тайвань как свою неотъемлемую часть и оказывают давление на страны, которые поддерживают с ним дипломатические отношения, призывая их перейти на сторону Пекина. Взамен Пекин предлагает экономическое сотрудничество и инвестиции.
Подобные действия уже приводили к тому, что ряд стран разорвали отношения с Тайванем в пользу Китая. Например, Гондурас в 2023 году, а ранее Коста-Рика (2007), Панама (2017), Сальвадор (2018) и Никарагуа (2021) изменили свою дипломатическую позицию. США, хотя официально придерживаются принципа «одного Китая», одновременно поддерживают Тайвань военными средствами для самообороны и пытаются воспрепятствовать реализации китайского сценария «единого Китая».
Тайвань, в свою очередь, экономически зависит от материкового Китая и сталкивается с угрозой силового присоединения, которую Пекин не исключает. Напряженность между Тайванем и КНР влияет на отношения с третьими странами и часто приводит к экономическим и дипломатическим последствиям.