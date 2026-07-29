Тайвань заморозил закупки СПГ у Папуа — Новой Гвинеи

МИД Тайваня объявил о временной приостановке закупок сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке у Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ). Решение принято после того, как власти островного государства в одностороннем порядке решили закрыть представительство Тайбэя в Порт-Морсби, пишет газета Taipei Times.

О прекращении деятельности тайваньского представительства 16 июля объявил глава МИД Папуа – Новой Гвинеи Джастин Ткаченко. Он назвал это шагом для подтверждения «принципа одного Китая». Пекин уже выразил признательность властям Папуа — Новой Гвинеи за этот шаг. В свою очередь Тайбэй выразил решительный протест и заявил, что решение принято без консультаций, а само представительство пока продолжит работу.

В качестве ответной меры глава МИД Тайваня Линь Цзялун объявил о пересмотре экономических связей с ПНГ, главным образом в сфере закупки СПГ — ключевой статьи экспорта страны. По данным тайваньского Минэкономики и госкорпорации CPC Corp, за первое полугодие объем спотовых закупок газа у ПНГ составил около 500 тыс. тонн.

В МИД Тайваня заверили, что заморозка спотовых закупок не приведет к дефициту топлива, поскольку у тайваньской CPC Corp действует долгосрочный контракт с компанией ExxonMobil на поставку 1,2 млн тонн СПГ в год из других источников.

Эрнест Филипповский