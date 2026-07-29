Сельхозпроизводители Кузбасса получат дополнительно 20 тыс. тонн топлива

Дополнительно 20 тыс. т топлива получат сельхозпроизводители Кузбасса для заготовки кормов и уборки урожая, сообщил губернатор Илья Середюк.

По его словам, такой объем был определен после анализа потребностей по территориям и отдельным хозяйствам. Глава региона пояснил, что на данный момент «на складах» находится свыше 3 тыс. т бензина Аи-92, около 4 тыс. т Аи-95 и более 4 тыс. т дизтоплива.

«Мы приняли решение заправлять до полного бака наливники — автомобили, которые перемещают топливо с нефтебазы до конкретных розничных точек продажи. И приняли решение также заправлять до полного бака автомобили, которые сейчас развозят уголь населению»,— уточнил господин Середюк.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне власти Омской области отменили лимиты при продаже топлива на АЗС. Это первый в Сибири случай снятия ограничений, введенных во второй половине июня на фоне перебоев с поставками ГСМ в сети заправок.

Александра Стрелкова