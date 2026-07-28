Бензин без границ

В Омской области отменены лимиты при продаже топлива на АЗС. Это первый в Сибири случай снятия ограничений, введенных во второй половине июня на фоне перебоев с поставками ГСМ в сети заправок. Одновременно в Новосибирской области антимонопольщики выявили первый за этот период случай сговора на топливном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лимиты на продажу топлива на омских ГСМ действовали около месяца

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Лимиты на продажу топлива на омских ГСМ действовали около месяца

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Омская область стала первым сибирским регионом, отменившим ограничения на продажу ГСМ, которые были введены в ходе топливного кризиса. «Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС»,— проинформировал в середине дня 28 июля жителей региона губернатор Виталий Хоценко. Он не уточнил, какие события на топливном рынке позволили отказаться от ограничений.

Как писал «Ъ-Сибирь», о введении единого особого режима продажи топлива на АЗС господин Хоценко объявил 22 июня. Этот режим позволял осуществлять заправку только в бак автомобиля с ограничением 40 л для бензина и 80 л (на трассовых АЗС — 200 л) для дизельного топлива. Власти региона объясняли лимиты стремлением не допустить «искусственного ажиотажа и спекуляции». Напомним, на территории региона находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира — Омский, входящий в структуру «Газпром нефти». 6 июля на него совершили налет украинские БПЛА, но на нормы продажи топлива в регионе это не повлияло.

Разного рода ограничения вводились и в других регионах, и в отдельных муниципалитетах. Например, Рубцовск стал единственным сибирским городом, где местные власти ввели практику продажи моторного топлива в зависимости от госномера автомобиля. В понедельник допускается заправка автомобилей с первыми цифрами 0 и 1, во вторник — 2 и 3 и т. д. «На автозаправочной станции “Роснефть”, расположенной на ул. Светлова, начал действовать особый порядок продажи бензина — по первой цифре государственного регистрационного номера транспортного средства. Такие правила уже работают на АЗС на ул. Комсомольской. Это позволит каждому рубцовчанину заправляться на указанных АЗС до трех раз в неделю»,— говорится в сообщении мэрии «южной столицы» Алтайского края от 27 июля.

В Барнауле, где власти также рассматривали возможность ввести аналогичный режим продаж, на такой шаг не пошли. На оперативном совещании в мэрии 26 июля ситуация с отпуском топлива была названа «сложной, но управляемой».

В соседней Республике Алтай на заправке одному покупателю можно приобрести в зависимости от района от 30 до 50 л бензина и от 50 до 100 л дизельного топлива, а также залить до 10 л топлива в канистру. На последнем заседании регионального штаба по стабилизации топливно-энергетического баланса также было принято решение ввести временной интервал для заправки одного автомобиля в 24 часа. «Мера исключит многократные заправки, спекуляции и снизит ажиотаж. Топливо есть, но регулировка потоков нужна, чтобы обеспечить всех — и структуры жизнеобеспечения, и граждан»,— заявил председатель республиканского правительства Александр Прокопьев.

Одновременно сельхозпроизводителям разрешили воспользоваться введенным для автомобилей аварийных и оперативных служб «зеленым коридором» на АЗС — с 05:00 до 07:00.

Перебои с поставками топлива в сети ГСМ сопровождались ростом цен на топливо. Например, по данным Томскстата, в Новосибирске средняя цена литра бензина АИ-92 выросла с декабря 2025 года по июль 2026-го с 58,81 руб. до 66,63 руб. В Красноярске цена поднялась с 62,73 руб. до 69,14 руб., в Омске — с 57,75 руб. до 61,15 руб., в Кызыле — почти в полтора раза, с 68,45 руб. до 99,04 руб.

В некоторых случаях рост цен был вызван не только объективными причинами. Управление ФАС по Новосибирской области возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» по факту установления признаков сговора на оптовом бензиновом рынке. «Были выявлены факты установления различных отпускных цен на моторное топливо для разных покупателей в оптовом сегменте. При этом цена продажи бензина лицам, которые, предположительно, не вступили в сговор, была существенно увеличена, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, то есть на АЗС»,— сообщили в ведомстве 28 июля.

Валерий Лавский