Бензин без границ
В первом сибирском регионе сняли ограничения на продажу топлива на АЗС
В Омской области отменены лимиты при продаже топлива на АЗС. Это первый в Сибири случай снятия ограничений, введенных во второй половине июня на фоне перебоев с поставками ГСМ в сети заправок. Одновременно в Новосибирской области антимонопольщики выявили первый за этот период случай сговора на топливном рынке.
Лимиты на продажу топлива на омских ГСМ действовали около месяца
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Омская область стала первым сибирским регионом, отменившим ограничения на продажу ГСМ, которые были введены в ходе топливного кризиса. «Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС»,— проинформировал в середине дня 28 июля жителей региона губернатор Виталий Хоценко. Он не уточнил, какие события на топливном рынке позволили отказаться от ограничений.
Как писал «Ъ-Сибирь», о введении единого особого режима продажи топлива на АЗС господин Хоценко объявил 22 июня. Этот режим позволял осуществлять заправку только в бак автомобиля с ограничением 40 л для бензина и 80 л (на трассовых АЗС — 200 л) для дизельного топлива. Власти региона объясняли лимиты стремлением не допустить «искусственного ажиотажа и спекуляции». Напомним, на территории региона находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира — Омский, входящий в структуру «Газпром нефти». 6 июля на него совершили налет украинские БПЛА, но на нормы продажи топлива в регионе это не повлияло.
Разного рода ограничения вводились и в других регионах, и в отдельных муниципалитетах. Например, Рубцовск стал единственным сибирским городом, где местные власти ввели практику продажи моторного топлива в зависимости от госномера автомобиля. В понедельник допускается заправка автомобилей с первыми цифрами 0 и 1, во вторник — 2 и 3 и т. д. «На автозаправочной станции “Роснефть”, расположенной на ул. Светлова, начал действовать особый порядок продажи бензина — по первой цифре государственного регистрационного номера транспортного средства. Такие правила уже работают на АЗС на ул. Комсомольской. Это позволит каждому рубцовчанину заправляться на указанных АЗС до трех раз в неделю»,— говорится в сообщении мэрии «южной столицы» Алтайского края от 27 июля.
В Барнауле, где власти также рассматривали возможность ввести аналогичный режим продаж, на такой шаг не пошли. На оперативном совещании в мэрии 26 июля ситуация с отпуском топлива была названа «сложной, но управляемой».
В соседней Республике Алтай на заправке одному покупателю можно приобрести в зависимости от района от 30 до 50 л бензина и от 50 до 100 л дизельного топлива, а также залить до 10 л топлива в канистру. На последнем заседании регионального штаба по стабилизации топливно-энергетического баланса также было принято решение ввести временной интервал для заправки одного автомобиля в 24 часа. «Мера исключит многократные заправки, спекуляции и снизит ажиотаж. Топливо есть, но регулировка потоков нужна, чтобы обеспечить всех — и структуры жизнеобеспечения, и граждан»,— заявил председатель республиканского правительства Александр Прокопьев.
Одновременно сельхозпроизводителям разрешили воспользоваться введенным для автомобилей аварийных и оперативных служб «зеленым коридором» на АЗС — с 05:00 до 07:00.
Перебои с поставками топлива в сети ГСМ сопровождались ростом цен на топливо. Например, по данным Томскстата, в Новосибирске средняя цена литра бензина АИ-92 выросла с декабря 2025 года по июль 2026-го с 58,81 руб. до 66,63 руб. В Красноярске цена поднялась с 62,73 руб. до 69,14 руб., в Омске — с 57,75 руб. до 61,15 руб., в Кызыле — почти в полтора раза, с 68,45 руб. до 99,04 руб.
В некоторых случаях рост цен был вызван не только объективными причинами. Управление ФАС по Новосибирской области возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» по факту установления признаков сговора на оптовом бензиновом рынке. «Были выявлены факты установления различных отпускных цен на моторное топливо для разных покупателей в оптовом сегменте. При этом цена продажи бензина лицам, которые, предположительно, не вступили в сговор, была существенно увеличена, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, то есть на АЗС»,— сообщили в ведомстве 28 июля.