Суд в Москве снял арест с акций экс-гендиректора «Русагро» Басова

Замоскворецкий суд Москвы снял арест с акций бывшего гендиректора компании «Русагро» Максима Басова, сообщил адвокат топ-менеджера Дмитрий Кравченко в разговоре с ТАСС. Суд снял ограничения по обороту акций для исполнения иска Генпрокуратуры. Ведомство ранее потребовало изъять у господина Басова 3 млрд руб. В мае контрольный пакет акций «Русагро» перешел в доход государства.

Решение о снятии ареста с акций приняли на заседании по уголовному делу в отношении Басова и основателя «Русагро» Вадима Мошковича, где также допросили представителя ФНС. По словам адвоката, представитель налоговой службы не смог ответить на ключевые вопросы защиты, а заявленный ущерб назвал «гипотетическим».

Басова и Мошковича обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве 21 организации. Сумма ущерба составляет около 85 млрд руб. Из них 7,4 млрд руб. — ущерб отделению Соцфонда по Саратовской области.

Дело возбудили по заявлению главы холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он заявил, что представители «Русагро» не исполнили обязательства по договорам и завладели активами холдинга. Обвинительное заключение огласили 15 июля. Фигуранты вину не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».