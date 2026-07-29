В Японском море корабли России и Индонезии проведут совместные стрельбы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сотрудничество между флотами России и Индонезии развивается на фоне более широкой тенденции активизации военно-морских связей России. В последние годы Россия проводила учения с Китаем в Японском и Желтом морях, а также в Тихом океане, отрабатывая противовоздушную и противолодочную оборону, совместные артиллерийские стрельбы и спасательные операции. За 2022 год было проведено шесть совместных военных учений с Китаем, что является рекордом за последние 20 лет, а в июле 2023 года состоялись учения «Север/Взаимодействие» в Японском море.

Помимо традиционных партнеров, таких как Китай, Россия также стремится развивать военно-морское сотрудничество с другими странами. В 2024 году проходили совместные учения боевых кораблей России и Египта в Средиземном море. В 2025 году Николай Патрушев, помощник президента России и председатель Морской коллегии, предложил создать совместный судостроительный кластер с Индонезией, который мог бы работать на весь рынок АСЕАН. Это предложение направлено на продвижение сотрудничества в области судостроительной промышленности и научного взаимодействия в морской сфере, что подчеркивает комплексный характер стратегического партнерства.

Такое расширение взаимодействия, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наблюдается и на фоне инициатив по укреплению оборонительных возможностей, примером чего служат действия Японии, которая выражает обеспокоенность по поводу совместных учений России и Китая вблизи ее исключительной экономической зоны. Это указывает на возрастающую геополитическую значимость морского сотрудничества и военных маневров в регионе.