Группа сенаторов от республиканцев и демократов заявила о достижении соглашения по проекту антироссийских санкций, одним из авторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно законопроекту, президент получает право вводить пошлины размером 100% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, уран и природный газ или помогают обходить санкции. Главе государства также предоставят возможность ввести тариф в размере 500% на ввоз товаров из России.

На этой неделе в проект санкций внесли изменения, ограничивающие действие новых тарифных полномочий пятью годами, отмечает Bloomberg. Билль также продлевает действие закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года. Он предусматривает вторичные санкции для неамериканских компаний, которые ведут бизнес с Ираном.

Пакет санкций Сенат может принять уже на этой неделе, отмечает Bloomberg. Палата представителей при этом уже ушла на августовские каникулы, поэтому не сможет одобрить проект до сентября.

Законопроект активно продвигал сенатор Линдси Грэм (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). После смерти конгрессмена 11 июля президент США Дональд Трамп решил поддержать проект санкций. Ранее господин Трамп критиковал инициативу, настаивая на предоставлении более широких полномочий.