Иран обвинил Украину в ударе по торговому судну в Каспийском море

Украина атаковала принадлежавшее Ирану торговое судно в Каспийском море утром 25 июля, сообщило МИД Исламской республики. Погиб моряк, еще один — пострадал.

Ведомство осудило удар и заявило, что он нарушает устав ООН. «Нападение украинского режима на иранское торговое судно в Каспийском море … является признаком продолжения иррационального и враждебного подхода украинского режима к Исламской Республике Иран»,— указано в сообщении (текст приводит агентство IRNA).

Удар ранее подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. В МИД Ирана заявили, что страна никогда не вмешивалась в конфликт Москвы и Киева. «Украинский режим, напав на иранское торговое судно, не только совершил международное нарушение, но и опасным образом стремится к эскалации конфликта и созданию нестабильности»,— отметили в ведомстве. Кроме того, Тегеран оставляет за собой право защищать свои национальные интересы, добавили в министерстве.