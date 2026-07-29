ЦБ предложил страховщикам быстрее проверять автовладельцев при продаже ОСАГО

ЦБ направил в Российский союз автостраховщиков (РСА) предложения по изменению правил возврата премии по ОСАГО в случае обнаружения недостоверных данных от страхователя, влияющих на степень риска. Об этом рассказали два источника “Ъ” на рынке страхования.

По словам одного из собеседников “Ъ”, регулятор собирается ввести для страховых компаний период охлаждения сроком на 14 дней, в течение которого они должны проверить данные, предоставленные клиентом, и при выявлении недостоверности сведений будут вправе разорвать договор. В этом случае страховщик будет обязан вернуть страховую премию за вычетом расходов на ведение дела (около 22%), отметил собеседник “Ъ”.

Другой собеседник “Ъ” подчеркивает, что, согласно предложениям, после двух недель страховщик утратит право на односторонний отказ от договора и возможность предъявить регрессные требования к страхователю. В этом случае прекращение договора будет возможно только через суд, уточняет он. Вместе с тем, если страховой случай произойдет до момента истечения периода охлаждения или отказа страховщика от договора, компания будет обязана сделать выплату и сохранит право обратиться с регрессным требованием к страхователю, говорят собеседники “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обязательное охлаждение ответственности»