Wildberries ищет 100 тыс. кв. м складов в Казахстане

Составлено ИИ-Ассистентъ

Поиск и строительство Wildberries складских комплексов за пределами России, в том числе в Казахстане, является частью более масштабной стратегии по усилению логистической инфраструктуры. Компания активно инвестирует в расширение своих складских мощностей, планируя довести их общую площадь до 2,5 млн кв. м. В 2024 году инвестиции в логистическую и ИТ-инфраструктуру превысили 150 млрд руб. Помимо Казахстана, Wildberries представлена в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Китае и ОАЭ.

Проблемы с безопасностью на российских складах, включая атаки БПЛА, стали одним из факторов, подталкивающих Wildberries к диверсификации логистической сети. Так, в июле 2026 года пять складских объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м подверглись атакам БПЛА, что составило 14,3% от всей логистической инфраструктуры компании. Среди пострадавших объектов были комплексы в Московской, Тамбовской областях и Краснодаре. До этого, в январе 2024 года, крупный пожар уничтожил склад в Шушарах в Ленинградской области, а в 2021 году администрация Подольского района Подмосковья требовала снести склад Wildberries площадью 144,9 тыс. кв. м.

Российские компании, включая Wildberries и Ozon, активно ищут складские площади в странах СНГ из-за дефицита предложений. На них приходится около 80% запросов на склады в постсоветском пространстве. Однако этот спрос столкнулся с нехваткой предложения: в Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободных площадей практически нет. Это осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию.

В связи с этим Wildberries не только арендует, но и активно строит новые логистические объекты. Например, в 2025 году компания ввела в эксплуатацию вторую очередь логистического комплекса в Воронежской области (79 тыс. кв. м), открыла новый склад в Новосибирске (более 10 тыс. кв. м) и логистический комплекс в Сарапуле (53 тыс. кв. м). Планируется строительство крупных логистических центров в Курской области (130 тыс. кв. м) и в Забайкалье (более 100 тыс. кв. м).