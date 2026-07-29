Компания супруги главы Якутии отложила начало добычи алмазов

АЛМАР отложила начало добычи алмазов на участке Беенчиме в Якутии до восстановления цен на рынке и формирования благоприятной макроэкономической конъюнктуры, сообщается в годовом отчете АЛМАР, опубликованном в июле. Решение принято после актуализации расчетов проекта опытно-промышленной разработки участка с учетом сложившихся цен и макроэкономических показателей.

По прогнозам отраслевых аналитиков, восстановление алмазного рынка может занять два-три года, сообщает АЛМАР в отчетности.

До тех пор компания намерена сосредоточиться на геолого-разведочной работе для наращивания ресурсной базы и привлечении инвестиций. Так, на заседание совета директоров 25 июля был вынесен вопрос «заключения инвестиционного соглашения в проект по добыче алмазов», сообщала АЛМАР. В компании комментарий не предоставили.

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