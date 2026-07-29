Компания супруги главы Якутии отложила начало добычи алмазов
АЛМАР отложила начало добычи алмазов на участке Беенчиме в Якутии до восстановления цен на рынке и формирования благоприятной макроэкономической конъюнктуры, сообщается в годовом отчете АЛМАР, опубликованном в июле. Решение принято после актуализации расчетов проекта опытно-промышленной разработки участка с учетом сложившихся цен и макроэкономических показателей.
По прогнозам отраслевых аналитиков, восстановление алмазного рынка может занять два-три года, сообщает АЛМАР в отчетности.
До тех пор компания намерена сосредоточиться на геолого-разведочной работе для наращивания ресурсной базы и привлечении инвестиций. Так, на заседание совета директоров 25 июля был вынесен вопрос «заключения инвестиционного соглашения в проект по добыче алмазов», сообщала АЛМАР. В компании комментарий не предоставили.
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В период с 2023 года алмазная отрасль переживает кризис, вызванный избыточными запасами в Индии, которая обрабатывает 90% мировых алмазов. Это привело к снижению цен на ювелирные изделия с бриллиантами и затруднению реализации накопленных запасов. На этом фоне крупнейшие алмазодобывающие компании, такие как АЛРОСА, сокращают добычу.
Прогнозируется, что восстановление мирового алмазного рынка может занять от двух до трёх лет, хотя некоторые эксперты отмечают первые признаки улучшения ситуации и рост интереса к ювелирным изделиям. Ожидается, что спрос на алмазном рынке будет оживляться осенью в преддверии праздников. Однако, в случае восстановления спроса, компании могут оперативно возобновить добычу.