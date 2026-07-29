Караты сохраняют в земле

Компания АЛМАР, крупнейшим акционером которой является супруга главы Якутии Людмила Николаева, отложила начало добычи алмазов до восстановления рынка. Как отмечают аналитики, компания рассчитывает, что будущий дефицит сырья поднимет цены настолько, чтобы покрыть затраты на запуск рудника. Инвестиции в дополнительную разведку и запуск добычи оцениваются более чем в 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

АЛМАР отложила начало добычи алмазов на участке Беенчиме в Якутии до восстановления цен на рынке и формирования благоприятной макроэкономической конъюнктуры, сообщается в годовом отчете АЛМАР, опубликованном в июле. Решение принято после актуализации расчетов проекта опытно-промышленной разработки участка с учетом сложившихся цен и макроэкономических показателей.

По прогнозам отраслевых аналитиков, восстановление алмазного рынка может занять два-три года, сообщает АЛМАР в отчетности.

До тех пор компания намерена сосредоточиться на геолого-разведочной работе для наращивания ресурсной базы и привлечении инвестиций. Так, на заседание совета директоров 25 июля был вынесен вопрос «заключения инвестиционного соглашения в проект по добыче алмазов», сообщала АЛМАР. В компании комментарий не предоставили.

Крупнейший акционер АЛМАР с долей 32,37% — Людмила Николаева, супруга главы Якутии Айсена Николаева. 16,9% и 12,4% владеют Павел Андреев и Сергей Граханов, входящие в совет директоров компании. Среди других акционеров — Татьяна Попова (12,14%), Виктор Русских (5,44%), УК «Мир финансов» (4,77%), ООО «Природные ресурсы» (6,67%) и ООО «Поларктик менеджмент» (8,09%). Основанная в 2015 году компания промышленной добычи алмазов не ведет.

АЛМАР планирует добычу алмазов на участках Беенчиме и Хатыстах. Балансовые оцененные и подсчитанные запасы Беенчиме — 632,6 тыс. карат, прогнозные ресурсы — 1,79 млн карат, сказано в отчетности. По этому участку компания в 2025 году получила лицензию, позволяющую продолжить разведку и начать добычу. По участку Хатыстах утвержден проект дальнейших геолого-разведочных работ, что позволит собрать информацию в объеме, необходимом для подготовки защиты запасов, и затем получить лицензию на добычу. Прогнозные ресурсы Хатыстах — 14,83 млн карат.

АЛМАР не в первый раз сдвигает сроки начала производства. Согласно утвержденной в конце 2022 года стратегии, запуск добычи на Беенчиме ожидался в 2024 году, тогда же должна была начаться продажа сырья, а ввод участка Хатыстах был запланирован на 2026 год.

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Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что Беенчиме — стратегический актив, но потенциал его раскрывается лишь при дополнительном изучении. По его словам, чтобы кратно нарастить запасы, нужно около 200–250 млн руб. на разведку и еще 2,5–3 млрд руб. на создание инфраструктуры, а в текущих условиях привлечь такие деньги крайне сложно.

По словам господина Шапошникова, к 2028–2029 годам, когда действующие мировые трубки будут исчерпаны, а новые крупные объекты останутся замороженными, АЛМАР сможет занять свою нишу. Поэтому, добавляет он, сейчас компания делает ставку на точечное привлечение капитала для завершения разведки и ждет момента, когда дефицит сырья подтолкнет цены вверх настолько, чтобы покрыть высокие капитальные затраты на запуск якутского рудника. Ведущий аналитик агентства «Эксперт РА» Александр Крылов замечает, что перенос старта проекта позволит АЛМАР в том числе снизить риски кассовых разрывов и повысить рентабельность добычи.

АЛРОСА, добывающая 30% алмазов в мире, ранее прогнозировала рост глобальных продаж в каратах на 4% в 2026 году, указывая на признаки восстановления спроса — в основном за счет камней крупного размера. Но аналитики пока не видят предпосылок выхода из кризиса. Как отмечается в обзоре БКС, в июне Индия, на которую приходится более 90% мировой огранки, сократила импорт алмазов на 15% год к году, до 6,1 млн карат, стоимость закупок снизилась на 28%, до $677 млн. За последние 15 лет импорт был ниже лишь во время пандемии 2020 года, подчеркивают аналитики. Экспорт бриллиантов из Индии в июне увеличился на 24% в годовом сравнении, до 1,1 млн карат, но средняя цена камней упала на 8%, до $644 за карат. По мнению БКС, о сложной ситуации в отрасли говорит и последняя отчетность De Beers, сократившей во втором квартале продажи на 11% год к году, до 6 млн карат, при снижении средних цен на 37%, до $110 за карат.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев