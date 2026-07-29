Финляндия может прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердили еще четыре собеседника на рынке. По словам источника, планируется, что «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны». Другой собеседник “Ъ” на рынке объясняет, что из-за прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно и Fingrid, и «Россетям». В Fingrid не ответили “Ъ”.

Россия с 2022 года прекратила поставки электроэнергии в Финляндию из-за прекращения платежей.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что принадлежащий компании участок линии электропередачи 400 кВ ПС Выборгская — ПС Юлликкяля / ПС Кюми находится в режиме ограниченной эксплуатации с 2022 года, энергопереток и передача технологической информации по нему не осуществляются. Данная инфраструктура будет использоваться для решения задач электроэнергетики внутри страны, уточнили представитель «Россетей». Сведения о состоянии и эксплуатации участка ЛЭП, находящегося на территории Финляндии, в «Россети» не поступали, добавил он. Российские операторы «большой четверки» отказались от комментариев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трафик снимают с ЛЭП»