Максим Волков вышел из бизнеса Пикалевского глиноземного завода
Владелец «Пикалевской соды», экс-глава «Фосагро» Максим Волков покинул пост гендиректора ООО ПГЛЗ, следует из ЕГРЮЛ. В конце июля управление в ПГЛЗ перешло к структуре «Русала», который в 2020 году приобрел 99,9% компании за $71 млн. В июле «Русал» также получил остальной пакет, которым до того владела кипрская Menoza Trading Limited. Экономический бенефициар последней — Максим Волков, сообщала «Фосагро» в 2012 году. В отчетности «Русала» сказано, что на конец 2025 года компания владела 99,9% в ПГЛЗ.
Максим Волков сообщил "Ъ", что ПГЛЗ успешно был выведен из кризиса и на сегодня не имеет кредитов, займов, своевременно осуществляет все платежи по своим обязательствам и давно получает прибыль, в связи с чем его роль как антикризисного управленца исчерпана. В «Русале» комментарии не предоставили.
Подробнее — в материале «Ъ» «Химию отделили от алюминия»
В период с 2022 года «Русал» столкнулся с серьезными проблемами в обеспечении себя глиноземом, ключевым сырьем для производства алюминия. Компания потеряла контроль над своим Николаевским глиноземным заводом в Украине, что было вызвано конфликтом и последующими арестами активов. Кроме того, Австралия, которая ранее обеспечивала 20% потребностей «Русала» в глиноземе, ввела запрет на его экспорт в Россию. Эти события привели к тому, что «Русал» начал закупать глинозем на свободном рынке, в частности в Китае, что существенно увеличило его затраты. Компания также пытается через суд вернуть свою 20% долю в австралийском заводе Queensland Alumina Ltd.
На этом фоне «Русал» начал активно наращивать собственные глиноземные активы. Так, в Ленинградской области планируется строительство крупнейшего в России глиноземного завода стоимостью 400 миллиардов рублей и мощностью 4,8 миллиона тонн в год. Компания также приобрела 30% в китайском производителе глинозема Hebei Wenfeng New Materials Co. и заключила соглашение о покупке до 50% доли в индийском заводе Pioneer Aluminium Industries Limited. Покупка Пикалевского глиноземного завода в 2020 году у Максима Волкова за 71 миллион долларов вписывается в эту стратегию обеспечения сырьевой автономии.