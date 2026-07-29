Наценка на социально значимые продукты в рознице впервые стала отрицательной

Составлено ИИ-Ассистентъ

Показатель наценки в минус 1% на социально значимые продукты, отмеченный в июне, стал беспрецедентным за всю историю наблюдений. Это продолжение тенденции сокращения наценок, которая наблюдается с конца 2021-го — начала 2022 года на фоне усиленного государственного контроля и добровольных обязательств ритейлеров. Так, если в конце 2021 года средние наценки в федеральных торговых сетях на такие товары составляли около 22%, то уже к ноябрю 2022 года они снизились до 6%, а к началу 2023 года — до 5,5%.

Эти меры были приняты после обращений граждан о росте цен и поручений правительства, в том числе, премьер-министра Михаила Мишустина и президента Владимира Путина, по постоянному контролю за ценообразованием. Ритейлеры, включая X5 Group и «Магнит», устанавливали добровольные ограничения наценки на социально значимые товары на уровне 5-10% (в зависимости от категории и периода), чтобы сдержать инфляционное давление и избежать более жесткого государственного регулирования. Например, в марте 2022 года ритейлеры приняли рекомендации по ограничению наценки до 5% на ряд товаров, включая борщевой набор, молочку, сахар и хлебобулочные изделия.

Несмотря на то, что ритейлеры вынуждены снижать маржинальность за счет отрицательных наценок, некоторые эксперты сомневаются в фактическом отсутствии наценки. Например, представители «Руспродсоюза» указывали, что наценка на морковь и свеклу на полках магазинов может вдвое превышать оптовые цены. Тем не менее, саморегулирующие механизмы, такие как ограничение наценок, помогают стабилизировать цены и поддерживать спрос, но могут нести риски для сбалансированного ценообразования и операционной деятельности торговых сетей, а также для финансового состояния производителей, которые вынуждены перекладывать на себя риски волатильности.