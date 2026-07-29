Магазины минусуют морковь

Средняя наценка на социально значимые продукты в торговых сетях России в июне впервые стала отрицательной — минус 1%. Это связано с вниманием регуляторов и борьбой за спрос. Снижая наценку на яйца и капусту, ритейлеры рассчитывают получить дополнительный приток покупателей, компенсировать же разрыв им помогает увеличение на полке доли высокобюджетных позиций и собственных торговых марок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В июне наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые товары составила минус 1%, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Показатель, по мнению аналитиков, стал отрицательным впервые за историю наблюдения. С отрицательной наценкой сети продают 13 из 25 товаров. В основном это овощи открытого грунта. Например, стоимость моркови на полке была в среднем на 22,1% ниже закупочной, белокочанной капусты — на 12,6%.

Социально значимые товары — перечень из 25 позиций продуктов питания. В основном это базовая корзина — недорогие овощи, мясо, молочные продукты, яйца и прочее. Список утвержден постановлением правительства. Повышение цен на такие продукты считается болезненным для потребителей, и власти постоянно проводят мониторинг. Предостережения рознице в случае выраженного роста цен выдает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она же возбуждает дела о нарушении законодательства.

Часть социально значимых позиций показали снижение и закупочных цен. Например, морковь, согласно Росстату, ритейлеры в мае покупали по цене 56 тыс. руб. за тонну. Год к году показатель потерял 11,5%. Для капусты снижение составило 38%, до 41,7 тыс. руб. за тонну. Падение обеспечено значительным предложением: в прошлом году урожай многих овощей открытого грунта вырос и цены снижались после цикла роста.

Средний уровень наценки в рознице, по данным Росстата, во втором квартале 2026 года составил 28%.

Год к году значение прибавило 1 процентный пункт. Для социально значимых товаров, согласно АКОРТ, показатель в январе—июне 2026 года составлял в среднем 1,2%. В ФАС ранее отмечали, что наценка держится в пределах 5–10%.

Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») с 2022 года взяла на себя бессрочные обязательства по ограничению торговой наценки на социально значимые товары 5%, сообщили “Ъ” в компании. Она также может держаться на отрицательном уровне. В «Ленте» и Metro на запрос “Ъ” не ответили. В «Магните» отказались от комментариев.

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Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что ритейлеры могут снижать цены на социально значимые позиции не только из-за внимания регуляторов, но и в контексте конкуренции за покупателей. Согласно «СберИндексу», на неделе 20–26 июля совокупные расходы потребителей на продовольственные магазины снизились на 2,2% к прошлой неделе и на 1,3% к среднему показателю за июнь.

Но наценка для ритейлеров остается источником финансирования всей торговой деятельности, говорит председатель АКОРТ Станислав Богданов. До 95% от нее уходит на прямые издержки бизнеса, включая расходы на персонал, логистику и аренду, а доля чистой прибыли в наценке составляет лишь 2–3%, поясняет он.

Сейчас ритейлеры наращивают прибыль за счет категорий с традиционно высокой наценкой — непродовольственных товаров и собственных торговых марок, поясняет госпожа Сумишевская. Другие возможности, по мнению аналитиков Infoline, сводятся к заключению долгосрочных контрактов с поставщиками и увеличению объемов закупок.

Но и по социальной группе товаров сети держат одну позицию с минимальной наценкой, в то время как на другом ассортименте в том же магазине показатель может быть существенно выше, предупреждает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Некоторые участники рынка могут вписывать в договор планируемую доходность по категории товаров, которую поставщик должен компенсировать. Хотя ранее подобную практику ограничивала ФАС.

Алина Мигачёва