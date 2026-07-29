Калинская обыграла Касаткину и вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-500 в Вашингтоне после победы в стартовом матче с теннисисткой из Австралии Дарьи Касаткиной. Игра закончилась со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась около часа. За время матча Калинская, посеянная на турнире под пятым номером, выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Касаткиной один эйс, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Во втором раунде соревнований Анна Калинская сыграет против индонезийской теннисистки Жанис Тьен.