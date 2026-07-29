В Совете безопасности РФ оценили последствия атак ВСУ на Wildberries

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складам Wildberries в разных регионах России носят символический характер и имеют «очень ограниченный» эффект для экономики страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников. При этом он признал, что удары приводят к локальным экономическим потерям и от них страдает малый бизнес.

«Это попытка дестабилизации малого бизнеса, который активно работает на маркетплейсах. Селлеры и покупатели теряют товар, сталкиваются с простоем и дополнительными расходами. Нарушение стандартных процессов влечет отказы и сбои по всей цепочке. Все это создает локальные экономические потери. Для отдельных организаций малого бизнеса такие потери могут быть весьма существенными»,— заявил господин Масленников в интервью «Ведомостям».

По мнению замсекретаря Совбеза, эти удары рассчитаны прежде всего на то, чтобы оказать психологический и социально-политический эффект. Свою роль играет и медийная составляющая: «Крупные пожары, человеческие жертвы, задержки поставок, жалобы продавцов и покупателей формируют резонанс в соцсетях и СМИ, демонстрируют способность Киева бить по гражданским объектам в европейской части России»,— сказал он.

Основными жертвами таких ударов становятся обычные люди — клиенты маркетплейса: «Примерно 65% аудитории Wildberries – женщины 25–45 лет, которые не являются стороной конфликта»,— добавил господин Масленников.

С середины июля БПЛА атаковали объекты Wildberries в подмосковной Электростали, тамбовском Котовске, Краснодаре, ставропольском Невинномысске, а также в Санкт-Петербурге. За прошлую неделю из-за ударов ВСУ по складам были ранены 18 сотрудников компании, один из них погиб.