Саудовская Аравия заявила об уничтожении иранских БПЛА над нефтяными объектами
Саудовские силы ПВО за последние несколько часов перехватили и уничтожили несколько беспилотников. Они пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. Об этом сообщили в Минобороны Саудовской Аравии.
Беспилотники запустили с территории Ирака «подконтрольные Ирану террористическими группировки», заявил представитель оборонного ведомства генерал-майор Турки аль-Малики. Он заявил, что у королевства есть право защищаться, и что страна может ответить на атаку в любой момент. Сообщение опубликовано пресс-службой Минобороны в соцсети X.
Пару часов назад хуситы, которые вышли из режима прекращения огня с королевством неделю назад, заявили о ракетном обстреле саудовского танкера NCC Ghazal. По словам представителя боевиков, судно нарушило морскую блокаду, введенную против Саудовской Аравии.
Иранские прокси-группировки, такие как хуситы, регулярно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атак на объекты в Саудовской Аравии. Ранее уже сообщалось об уничтожении БПЛА, запущенных хуситами, которые использовали дроны со взрывчаткой. Эти атаки были направлены на различные цели, включая военные базы и нефтяные объекты, например, Saudi Aramco.
Подобные атаки часто вызывают ответные действия, и Саудовская Аравия, возглавляющая Аравийскую коалицию, ранее уже проводила операции по защите своих нефтяных объектов от хуситов. Например, в апреле 2026 года сообщалось о восстановлении Саудовской Аравией прокачки по нефтепроводу Восток — Запад после атак, которые затронули насосные станции и нефтеперерабатывающий завод.