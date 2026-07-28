Саудовская Аравия заявила об уничтожении иранских БПЛА над нефтяными объектами

Саудовские силы ПВО за последние несколько часов перехватили и уничтожили несколько беспилотников. Они пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. Об этом сообщили в Минобороны Саудовской Аравии.

Беспилотники запустили с территории Ирака «подконтрольные Ирану террористическими группировки», заявил представитель оборонного ведомства генерал-майор Турки аль-Малики. Он заявил, что у королевства есть право защищаться, и что страна может ответить на атаку в любой момент. Сообщение опубликовано пресс-службой Минобороны в соцсети X.

Пару часов назад хуситы, которые вышли из режима прекращения огня с королевством неделю назад, заявили о ракетном обстреле саудовского танкера NCC Ghazal. По словам представителя боевиков, судно нарушило морскую блокаду, введенную против Саудовской Аравии.