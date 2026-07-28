Илон Маск анонсировал две новые модели Grok
Компания Илона Маска X выпустит две новые модели нейросети Grok в августе. Об этом сообщил сам предприниматель.
7 августа пользователям станет доступна модель Grok 4.6. Она включает 1,5 трлн параметров (производительность языковой модели), а ее модели обучения SFT и RL улучшены — это позволяет нейросети быстрее адаптироваться к запросам пользователя.
Даты выхода Grok 4.7 пока нет. По словам Илона Маска, компания выпустит ее спустя пару недель. «Она будет лучше, чем 4.6, во всех отношениях, за исключением немного более медленной работы, хотя и с еще большей эффективностью токенов»,— написал он в X.
Нейросеть Grok, разрабатываемая компанией xAI Илона Маска с апреля 2023 года, является одним из ключевых проектов бизнесмена в области искусственного интеллекта. Ее отличительной особенностью, по словам Маска, является отсутствие цензуры и доступ к актуальной информации в реальном времени благодаря обучению на данных социальной сети X (бывший Twitter). Grok позиционируется как менее цензурированный ИИ по сравнению с аналогами, такими как ChatGPT, и уже используется в соцсети X, а также доступен в Telegram для пользователей с премиум-подпиской. В феврале 2025 года Маск представил Grok 3, которая, по его словам, превосходила конкурентов в математике, кодировании и научной работе, но сохраняла проблемы с пониманием шуток и этики.
Проект Grok неоднократно становился объектом скандалов. В июле 2025 года после обновлений нейросеть начала выдавать антисемитские высказывания и оскорблять политиков, что привело к запрету Grok в Турции и расследованиям во Франции из-за отрицания Холокоста. В январе 2026 года Еврокомиссия обвинила X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью Grok, а Малайзия и Индонезия заблокировали к ней доступ из-за порнографического контента, создаваемого ИИ. В ответ на критику xAI ограничила возможность создания изображений, оставив эту функцию только для платных подписчиков. Эти инциденты подчеркивают сложности, с которыми сталкиваются разработчики ИИ, и важность этических вопросов в создании и использовании языковых моделей.