Медведев назвал слухи о мобилизации в России провокацией

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Дмитрия Медведева о провокационном характере слухов о мобилизации в России вписываются в общую риторику российских официальных лиц об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации. Частичная мобилизация проводилась в сентябре-октябре 2022 года, в ходе которой было призвано более 300 тысяч человек. В то же время, российские власти активно ведут набор военнослужащих по контракту, отмечая высокие темпы и успешное выполнение планов комплектования Вооруженных сил РФ. Например, по данным Медведева, только в 2023 году по контракту было принято 500 тысяч человек, а в первой половине 2024 года — 190 тысяч человек.

В целом, позиция, которую озвучил Дмитрий Медведев, постоянно подтверждается и другими высокопоставленными лицами. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что новая мобилизация не обсуждается, подчеркивая, что «речи о мобилизации не идет». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отмечал отсутствие необходимости в дополнительной мобилизации.

Данные о количестве военнослужащих по контракту, которые регулярно озвучивает Дмитрий Медведев, иллюстрируют основной способ пополнения личного состава российской армии после периода частичной мобилизации. Эти цифры варьировались: к маю 2023 года сообщалось о 117,4 тысячах человек, к июлю — более 185 тысяч, к октябрю — почти 385 тысяч, а к концу 2023 года — 452 тысячи человек. Эти показатели, по заявлениям Медведева, свидетельствуют об успешной адаптации системы отбора на контрактную службу к условиям специальной военной операции и высоком уровне патриотизма в обществе.