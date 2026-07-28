Сбербанк обогнал Tesla в рейтинге Fortune Global 500
Сбербанк занял 64-е место в рейтинге Fortune Global 500
Сбербанк (MOEX: SBER) за два года поднялся на 152 позиции в рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 и занял 64-е место. Российская финансовая организация обогнала Tesla и Nike, которые заняли 116-ю и 336-ю строчки соответственно.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В топ-3 вошли Amazon, Walmart и китайская State Grid. Журнал Fortune включил в рейтинг девять российских компаний. Среди них — «Газпром» (89-е место), «Роснефть» (109-е), ВТБ (199-е), ЛУКОЙЛ (239-е), X5 (275-е), РЖД (367-е), «Магнит» (382-е) и Газпромбанк (486-е).
В рейтинге журнала Fortune компании оцениваются по объему выручки за прошедший финансовый год. Выручку Сбербанка оценили в $135,1 млрд (+36,8%), прибыль — $20,4 млрд (+19,5%).