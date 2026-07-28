Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что Евросоюз требует от правительства Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвать гуманитарные связи с Россией. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба СВР.

ЕС планирует поощрять такие меры перспективой либерализации визового режима с Арменией и обещаниями экономического процветания, заявляют в спецслужбе. «Брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке»,— указывается в публикации.

Вместе с тем, по словам представителей СВР, в ЕС считают, что выход Армении из ЕАЭС приведет к негативным экономическим последствиям. При этом возможности компенсировать стране миллиардные издержки у Евросоюза нет. «Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям»,— утверждают в СВР.