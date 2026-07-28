СВР заявила о намерениях ЕС заставить Армению отказаться от сотрудничества с РФ
СВР: Евросоюз пытается заставить Армению отказаться от струдничества с Россией
Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что Евросоюз требует от правительства Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвать гуманитарные связи с Россией. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба СВР.
ЕС планирует поощрять такие меры перспективой либерализации визового режима с Арменией и обещаниями экономического процветания, заявляют в спецслужбе. «Брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке»,— указывается в публикации.
Вместе с тем, по словам представителей СВР, в ЕС считают, что выход Армении из ЕАЭС приведет к негативным экономическим последствиям. При этом возможности компенсировать стране миллиардные издержки у Евросоюза нет. «Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям»,— утверждают в СВР.
Власти Армении активно демонстрируют курс на сближение с Европейским союзом. Парламент Армении уже принял закон о намерении страны вступить в ЕС, а президент Армении Ваагн Хачатурян подписал его. На международных площадках Армения регулярно присоединяется к позиции ЕС, активно работает над унификацией стандартов и синхронизацией таможенно-торговых режимов с Евросоюзом. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял о европейских стремлениях Еревана и планах подписать новую программу партнерства с ЕС, а также обсуждал введение безвизового режима.
В свою очередь, Россия выражает обеспокоенность этим курсом Армении. Российская сторона считает невозможным одновременное членство Еревана в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Представители РФ заявляли, что продолжение сближения с ЕС может поставить под угрозу сохранение и развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией. Так, Россия уже предупреждала о рисках полной остановки поставок газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, которые сейчас осуществляются на беспошлинной основе. Москва также указывала на то, что экономика Армении в значительной степени зависит от сотрудничества с Россией, и призвала Армению соблюдать свои обязательства в рамках ЕАЭС.