Минпромторг добавил шесть моделей в список разрешенных для такси автомобилей

Министерство промышленности и торговли России расширило список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Теперь в него входят модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6, следует из распоряжения правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Модели связаны с китайским автобрендом Chery. Jetour и Omoda собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, а Tenet и Jeland — на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге.

Список допущенных к работе в такси автомобилей ведет Минпромторг. Сейчас в него входят свыше 30 машин, включая модели Lada, Niva, «Москвич», Evolute, Voyah, Sollers, Haval, Omoda и «Атом». По мере появления новых машин, соответствующих требованиям, список обновляется.

У списка есть несколько критериев. Автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации (доля российских деталей), а сборка должна производиться по специнвестконтракту, заключенному или дополненному после 1 марта 2022 года. Кроме того, компания должна инвестировать в российское производство не менее 10 млн руб. за два года.