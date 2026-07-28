European Gymnastics разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение флага и гимна России на соревнования. Решение приняли на внеочередной генассамблее организации, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Такой порядок стал общим правилом для соревнований под эгидой союза. Решение привело правила европейских состязаний в соответствие с решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). На соревнованиях, права на проведение которых предоставили до этого решения, допускается временный порядок. Его использование допускается только, если требования госорганов запрещают демонстрировать символику России.

«Федерация гимнастики России продолжит взаимодействие с European Gymnastics, World Gymnastics и организаторами соревнований, чтобы решение исполнялось на практике»,— отметили в организации.

Кроме того, по итогам ассамблеи к выполнению обязанностей члена исполкома European Gymnastics приступил зампред Олимпийского комитета России Марат Филиппов. Его избрали еще в ноябре 2025 года, однако он не мог приступить к исполнению обязанностей из-за действовавших тогда ограничений.

18 мая World Gymnastics сняла с россиян все ограничения. В июне мэр румынского города Клуж-Напока выступил против участия российских спортсменов в Кубке вызова по художественной гимнастике с национальной символикой. Он заявил, что дал согласие на проведение турнира еще до отмены ограничений. Российские гимнастки отказались от участия в соревновании.