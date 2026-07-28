European Gymnastics разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал возвращение флага и гимна России на соревнования. Решение приняли на внеочередной генассамблее организации, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Такой порядок стал общим правилом для соревнований под эгидой союза. Решение привело правила европейских состязаний в соответствие с решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). На соревнованиях, права на проведение которых предоставили до этого решения, допускается временный порядок. Его использование допускается только, если требования госорганов запрещают демонстрировать символику России.
«Федерация гимнастики России продолжит взаимодействие с European Gymnastics, World Gymnastics и организаторами соревнований, чтобы решение исполнялось на практике»,— отметили в организации.
Кроме того, по итогам ассамблеи к выполнению обязанностей члена исполкома European Gymnastics приступил зампред Олимпийского комитета России Марат Филиппов. Его избрали еще в ноябре 2025 года, однако он не мог приступить к исполнению обязанностей из-за действовавших тогда ограничений.
18 мая World Gymnastics сняла с россиян все ограничения. В июне мэр румынского города Клуж-Напока выступил против участия российских спортсменов в Кубке вызова по художественной гимнастике с национальной символикой. Он заявил, что дал согласие на проведение турнира еще до отмены ограничений. Российские гимнастки отказались от участия в соревновании.
Решение European Gymnastics о возвращении российской символики последовало за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая сняла все ограничения с российских и белорусских спортсменов 18 мая 2026 года. Тем самым World Gymnastics присоединилась к ряду международных спортивных структур, игнорирующих рекомендации Международного олимпийского комитета, который сохраняет нейтральный статус и различные ограничения для России. Подобные решения ранее были приняты в дзюдо, тхэквондо, борьбе, фехтовании, водных видах и тяжелой атлетике.
Однако путь к полному восстановлению не был простым. В декабре 2023 года Генеральная ассамблея европейской гимнастики проголосовала против возвращения спортсменов из России и Беларуси на соревнования. А в конце июня 2026 года 11 стран, включая Германию, Великобританию и Скандинавские страны, потребовали от European Gymnastics вернуть запрет на использование российских флагов и гимнов на европейских соревнованиях, даже запросив внеочередное собрание для обсуждения этого вопроса. Это демонстрирует продолжающееся сопротивление со стороны некоторых стран.
Сохраняющаяся спорная ситуация может вылиться в дальнейшие конфликты и санкции. Например, Румынии угрожали лишением права на проведение юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике после того, как мэр города Клуж-Напока выступил против демонстрации российской символики на Кубке вызова. Международная федерация гимнастики подчеркнула, что спорт должен оставаться вне политики, но допускает исключения в случаях, когда местные власти вводят ограничения.
Сами российские федерации не всегда поддерживали выступления в нейтральном статусе. В декабре 2023 года президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала позором участие без флага и гимна. А весной 2025 года Федерация гимнастики России отказывалась от участия в некоторых международных соревнованиях, выражая возмущение «необоснованными и предвзятыми отказами» в нейтральном статусе некоторым спортсменам, чьи заявки отклонялись из-за публичной поддержки СВО или связи с военными структурами. Однако впоследствии бойкот был отменен.