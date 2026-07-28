Манчини по политической причине

Главным тренером сборной Италии по футболу стал 61-летний Роберто Манчини — человек, с именем которого связаны ее наиболее свежие успехи. Руководивший национальной командой на стыке нынешнего и прошлого десятилетий специалист в 2021 году привел ее к победе на чемпионате Европы, а затем сбежал на заработки на Ближний Восток и превратился на родине в противоречивую фигуру. Его повторное назначение, видимо, стало для итальянских футбольных властей компромиссным вариантом. К кандидатуре Манчини вернулись после отказов более именитых специалистов и политического скандала, по итогам которого из гонки выбыл Андреа Пирло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Augusto Casasoli / Reuters Фото: Augusto Casasoli / Reuters

О том, что Роберто Манчини вновь занял пост главного тренера сборной Италии, объявил президент федерации футбола страны Джованни Малаго. Он не сообщил параметров контракта, однако уточнил, что помогать тренеру будет 74-летний Клаудио Раньери. Опытному специалисту, вершиной для которого стал немыслимый чемпионский титул с английским «Лестер Сити» в 2016 году, доверили должность технического директора.

Приглашение Манчини стало финалом мыльной оперы. Пост главного тренера сборной Италии оставался вакантным с апреля, когда его оставил Дженнаро Гаттузо. Он ушел после очередного — третьего подряд — провала итальянцев в отборочном турнире чемпионата мира, на этот раз проигравших в стыковом матче команде Боснии и Герцеговины. Активная фаза поисков нового наставника, видимо, пришлась на период сразу после прошедшего в США, Канаде и Мексике мирового первенства. В процессе переговоров Итальянская футбольная федерация (FIGC) встретила немало препятствий.

Сначала возглавить сборную Италии отказались два именитых специалиста. Пеп Гвардиола, недавно покинувший «Манчестер Сити», отклонил предложение FIGC, решив взять паузу в карьере. Карло Анчелотти не пожелал уходить из сборной Бразилии. Следующим претендентом был Андреа Пирло, знаменитый в прошлом полузащитник, чемпион мира 2006 года, как тренер, впрочем, не достигший пока успехов. Его назначение считалось практически решенным делом, но с ног на голову все перевернул скандал с политической подоплекой.

Пирло помешали руководить сборной Италии связи с Россией, а именно статус глобального амбассадора букмекерской компании «Фонбет».

Некоторые итальянские политики указывали на «вовлечение» Пирло «в российскую пропаганду», а Codacons — ассоциация, занимающаяся защитой окружающей среды и прав потребителей,— пригрозила FIGC иском по факту нарушения ограничений на рекламу азартных игр и ставок.

После срыва сделки с Пирло с поста технического директора FIGC ушел приглашенный всего 16 дней назад Паоло Мальдини. В перечне кандидатов на должность главного тренера остались имена Антонио Конте, Тьягу Мотты, Джорджо Кьеллини и Роберто Манчини. Выбор пал на последнего. Джованни Малаго его толком не объяснил, но взял за него ответственность.

С одной стороны, назначение Манчини интуитивно понятно. Прошлый его период во главе команды Италии стал плодотворным. Возглавив кризисную сборную весной 2018 года, после не слишком удачного сезона в петербургском «Зените», Манчини легко прошел с ней отбор на Евро-2020, а затем и выиграл континентальное первенство, перенесенное из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года. До этого престижных титулов итальянцы не завоевывали с 2006 года, когда стали чемпионами мира. Более того, за два десятка лет, минувших с тех пор, у итальянской команды набралось, пожалуй, только два достойных турнира (второй — Евро-2012, где она дошла до финала). В остальном — разочарования.

С другой стороны, при Манчини были и чувствительные поражения. На катарский чемпионат мира 2022 года итальянцы не смогли квалифицироваться именно под его руководством. В группе пропустили вперед швейцарцев. В стыковом матче срезались на совсем скромном сопернике — сборной Северной Македонии.

Есть и другое обстоятельство, из-за которого Роберто Манчини превратился в нежеланного, что ли, тренера. Речь о том, в какой ситуации он бросил сборную Италии в 2023 году.

Команда неубедительно начала отборочный цикл к Евро-2024 (проиграла англичанам и победила мальтийцев). Вскоре Манчини к недоумению руководства FIGC подал в отставку и тут же принял исключительно щедрое предложение из Саудовской Аравии. Зарплата итальянца на посту главного тренера ближневосточной сборной составляла по меньшей мере €25 млн в год. Шаг Манчини, несмотря на извинения, не забыли. Об этом свидетельствуют и материалы итальянских СМИ, и опрос читателей крупнейшего спортивного медиа Италии — La Gazetta dello Sport. Более 86% респондентов посчитали 61-летнего специалиста неподходящим кандидатом, а его поступок — «оскорблением».

Есть вопросы и к «тонусу» Роберто Манчини. Пик его тренерской карьеры, в которой были римский «Лацио», миланский «Интер» (дважды) и «Манчестер Сити», уже далеко позади. В сборной Саудовской Аравии он продержался всего 14 месяцев — согласился уйти на фоне неудовлетворительных результатов. Затем итальянец год был без работы, а после перерыва проигнорировал предложения из Европы и устроился в катарский «Аль-Садд».

Первый матч после возвращения в сборную Италии Манчини проведет 25 сентября. В Лиге наций она примет команду Бельгии. Отборочный турнир Евро-2028, который примут Великобритания и Ирландия, стартует не раньше марта 2027 года. Его жеребьевка пройдет в декабре.

Роман Левищев