Okko, Start и «Иви» стали лидерами по числу оригинальных проектов
По итогам первого полугодия Okko, Start и «Иви» стали лидерами среди онлайн-кинотеатров по числу выпущенных оригинальных проектов. Всего за шесть месяцев платформы выпустили 75 собственных сериалов, а вместе со «Смотрим» от ВГТРК — 81, следует из данных «Индекса Кинопоиск Pro».
Первое место сохранил Okko, который выпустил 24 сериала. На втором оказался Start с 15 проектами, увеличив результат на 70% год к году. Впервые в тройку лидеров вошла «Иви», у которой за январь—июнь вышло 11 оригинальных проектов.
Еще 11 проектов создали сразу несколько онлайн-кинотеатров, причем восемь из них были художественными сериалами. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Совместно с телеканалами платформы выпустили девять проектов, из них семь — художественные сериалы.
Из 48 художественных сериалов, вышедших в первом полугодии, 30 были новыми проектами с первым сезоном или пилотной серией. Самым активным по числу премьер стал апрель, когда платформы вывели на рынок новые сезоны и свежие документальные и полнометражные проекты.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экран на двоих».
Увеличение числа оригинальных проектов онлайн-кинотеатров обусловлено необходимостью привлекать новых подписчиков и адаптироваться к отсутствию зарубежного контента. После ухода иностранных стриминговых платформ и голливудских студий в 2022 году российские сервисы начали активно наращивать производство собственного контента, что привело к увеличению его стоимости и усилению дефицита кадров.
Производство оригинального контента стало ключевым фактором роста аудитории. Участники рынка, которые ранее делали ставку на закупку чужих материалов, теперь активно развивают собственные проекты. Например, ожидается, что Premier увеличит количество проектов до более 30 в 2022 году, а Wink планировал почти вдвое увеличить объемы собственного контента.
Помимо этого, значительную роль в производстве контента начали играть телеканалы, многие оригинальные проекты создаются в кооперации с телесетями. Рост производства контента также поддерживается государством: в 2025 году объем господдержки кинопроектов составил 39,7 млрд рублей, а в 2026 году финансирование сохранится на высоком уровне. При этом, несмотря на прирост платных клиентов, значительная часть аудитории все еще пользуется пиратскими сервисами, если нужные фильмы и сериалы отсутствуют на легальных платформах.