Okko, Start и «Иви» стали лидерами по числу оригинальных проектов

По итогам первого полугодия Okko, Start и «Иви» стали лидерами среди онлайн-кинотеатров по числу выпущенных оригинальных проектов. Всего за шесть месяцев платформы выпустили 75 собственных сериалов, а вместе со «Смотрим» от ВГТРК — 81, следует из данных «Индекса Кинопоиск Pro».

Первое место сохранил Okko, который выпустил 24 сериала. На втором оказался Start с 15 проектами, увеличив результат на 70% год к году. Впервые в тройку лидеров вошла «Иви», у которой за январь—июнь вышло 11 оригинальных проектов.

Еще 11 проектов создали сразу несколько онлайн-кинотеатров, причем восемь из них были художественными сериалами. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Совместно с телеканалами платформы выпустили девять проектов, из них семь — художественные сериалы.

Из 48 художественных сериалов, вышедших в первом полугодии, 30 были новыми проектами с первым сезоном или пилотной серией. Самым активным по числу премьер стал апрель, когда платформы вывели на рынок новые сезоны и свежие документальные и полнометражные проекты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экран на двоих».