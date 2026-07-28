Экран на двоих

Онлайн-кинотеатрам удалось нарастить число оригинальных проектов в первом полугодии: вышло на 6% больше собственных сериалов, чем годом ранее, а число снятых совместно увеличилось вдвое. Участники рынка отмечают, что так они распределяют инвестиции и снижают риски. Впрочем, ряд студий прибегают к совместным проектам только в крайних случаях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Общее число оригинальных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами по итогам полугодия, выросло на 6%, до 75, а учитывая платформу «Смотрим» (принадлежит ВГТРК), их число достигло 81. Это следует из данных «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам). Лидером по выпуску проектов остается Okko (24 сериала). На втором месте — Start с 15 (рост на 70% год к году). В тройку лидеров впервые попала платформа «Иви», у которой за январь—июнь вышло 11 собственных проектов.

«Одиннадцать проектов, из них восемь художественных сериалов, создали вместе два и более онлайн-кинотеатра. Это почти в два раза больше, чем за январь—июнь прошлого года»,— уточнил представитель «Индекса».

Вместе с телеканалами платформы сняли девять проектов, из них семь художественных сериалов. Помимо «Постучись в мою дверь в Москве» по два художественных сериала, снятых совместно с телеканалами, вышло у Kion, Wink и «Иви».

Из 48 художественных сериалов, выпущенных в первом полугодии, большинство (30) оказались новинками — у них вышел первый сезон или пилотная серия, отмечают в «Индексе». В январе платформы показали 12 новых проектов. Самым насыщенным по количеству премьер (новые сезоны прежде выходивших сериалов) стал апрель: новые серии художественных и документальных сериалов, полнометражных и документальных фильмов.

Выручка легальных видеосервисов в 2025 году выросла на 29,2%, до 220,1 млрд руб. Значительную часть доходов им принесла подписная модель — 165,9 млрд руб. Сам рынок, по мнению его участников, рос за счет роста общего числа подписчиков и стоимости подписки, в среднем подорожание составило 15%.

Партнерская модель создания и дистрибуции контента является частью бизнес-стратегии платформы, заверяет гендиректор онлайн-кинотеатра Start Илья Алексеев: «Сегодня мы активно создаем проекты в коэксклюзиве с другими платформами, при этом 10 из 15 проектов сделаны силами собственного производства, которое обеспечивает основную часть креативной и съемочной работы в коэксклюзивных проектах». По его мнению, такой формат позволяет не только распределять инвестиции и снижать риски, но и объединять «творческую, производственную и маркетинговую экспертизу».

165,9 миллиарда рублей составили доходы российских легальных видеосервисов в 2025 году, по данным J’son & Partners Consulting.

Объем инвестиций в сериалы Wink первого полугодия выше на 12%, чем в аналогичном периоде прошлого года, что обеспечило более высокое качество работ, говорит гендиректор сервиса Антон Володькин. По его словам, коллаборации с другими кинотеатрами «вещь ситуативная», компания «входит в них, если того требует экономика конкретного проекта». «Наша политика — минимум совместных проектов с другими онлайн-кинотеатрами, скорее отдаем предпочтение сотрудничеству с телеканалами»,— уточнил топ-менеджер. Среди приоритетов он называет сильные оригинальные проекты, которые должны выходить только на Wink, это «усиливает бренд и интерес зрителей».

Схожую позицию разделяет и другой участник рынка —«Кион». Платформа видит в оригинальном контенте «точку дифференциации», что находит отражение в стратегии развития бренда, утверждает гендиректор кластера Кирилл Тренин.

Юлия Юрасова