The Telegraph подсчитала реальную стоимость войны в Иране для США

По состоянию на 24 июля военные действия в Иране обошлись Соединенным Штатам как минимум в $151,3 млрд. Если война в регионе продолжится такими темпами, сумма издержек до конца года превысит $311 млрд. Такие оценки приводит британское издание The Daily Telegraph, которое проанализировало имеющиеся данные и поговорило с экспертами.

Как считает профессор Гарвардского университета Линда Билмс, ведущий эксперт по экономике войны, $37,5 млрд — это «лишь верхушка айсберга». По ее словам, большинство членов Конгресса США не относятся серьезно к этой цифре. «Мы узнали на примере войн в Ираке и Афганистане, что у военных расходов длинный хвост»,— говорит эксперт, отмечая, что война в Афганистане длилась 19 лет и 10 месяцев и обошлась в $2,26 трлн. Если разделить сумму на количество месяцев, то первые пять месяцев этой войны обошлись в $47 млрд. Но в 2001 году, указывает профессор Билмс, бюджет США был профицитным, а сейчас госдолг достигает 100% ВВП.

Бывшая замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента США Лорел Рэпп указывает, что трата дополнительных средств на войну на Ближнем Востоке подрывает возможности Вашингтона противостоять другим соперникам «и это приятные новости для Китая».

Неделю назад глава Пентагона Пит Хегсет признал, что война в Иране обошлась правительству США в $37,5 млрд. Он предупредил, что деньги у Пентагона заканчиваются, обосновав тем самым просьбу о выделении $67–70 млрд дополнительно на продолжение операций на Ближнем Востоке. С начала конфликта Иран нанес урон 20 военным базам США в регионе. Кроме того, погибли 18 американских военных и 624 получили ранения.

Алена Миклашевская