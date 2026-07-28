Онлайн-кинотеатры России выпустили в первом полугодии 81 оригинальный проект
Общее число оригинальных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами по итогам полугодия, выросло на 6%, до 75, а учитывая платформу «Смотрим» (принадлежит ВГТРК), их число достигло 81. Это следует из данных «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам). Лидером по выпуску проектов остается Okko (24 сериала). На втором месте — Start с 15 (рост на 70% год к году). В тройку лидеров впервые попала платформа «Иви», у которой за январь—июнь вышло 11 собственных проектов.
Из 48 художественных сериалов, выпущенных в первом полугодии, большинство (30) оказались новинками — у них вышел первый сезон или пилотная серия, отмечают в «Индексе». В январе платформы показали 12 новых проектов. Самым насыщенным по количеству премьер (новые сезоны прежде выходивших сериалов) стал апрель: новые серии художественных и документальных сериалов, полнометражных и документальных фильмов.
Выручка легальных видеосервисов в 2025 году выросла на 29,2%, до 220,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 апреля). Значительную часть доходов им принесла подписная модель — 165,9 млрд руб. Сам рынок, по мнению его участников, рос за счет роста общего числа подписчиков и стоимости подписки, в среднем подорожание составило 15%.
Подробнее — в материале «Экран на двоих»
Увеличение числа оригинальных проектов онлайн-кинотеатров в России происходит на фоне сокращения зарубежного контента и роста пиратства после ухода иностранных стриминговых платформ и голливудских студий в 2022 году. Сервисы делают ставку на собственное производство, чтобы привлекать и удерживать подписчиков. Это привело к значительному росту стоимости производства контента на 20-30%, так как увеличиваются гонорары творческих групп и подорожала аренда оборудования.
Несмотря на это, выручка рынка легальных видеосервисов продолжает расти. Так, в 2024 году она составила от 121 до 150 млрд рублей, а в 2023 году, несмотря на провал в первой половине, рынок вырос на 17% до 67,8 млрд рублей. Прогнозировалось, что в 2023 году рынок вырастет до 70-80 млрд рублей за счет оригинального контента и маркетинга. Однако онлайн-кинотеатрам все еще сложно полностью заменить зарубежный контент и бороться с пиратством, поскольку более 50% опрошенных подписчиков обращаются к пиратским ресурсам, если нужных фильмов нет в легальном доступе.