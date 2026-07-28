Онлайн-кинотеатры России выпустили в первом полугодии 81 оригинальный проект

Общее число оригинальных проектов, выпущенных онлайн-кинотеатрами по итогам полугодия, выросло на 6%, до 75, а учитывая платформу «Смотрим» (принадлежит ВГТРК), их число достигло 81. Это следует из данных «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам). Лидером по выпуску проектов остается Okko (24 сериала). На втором месте — Start с 15 (рост на 70% год к году). В тройку лидеров впервые попала платформа «Иви», у которой за январь—июнь вышло 11 собственных проектов.

Из 48 художественных сериалов, выпущенных в первом полугодии, большинство (30) оказались новинками — у них вышел первый сезон или пилотная серия, отмечают в «Индексе». В январе платформы показали 12 новых проектов. Самым насыщенным по количеству премьер (новые сезоны прежде выходивших сериалов) стал апрель: новые серии художественных и документальных сериалов, полнометражных и документальных фильмов.

Выручка легальных видеосервисов в 2025 году выросла на 29,2%, до 220,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 апреля). Значительную часть доходов им принесла подписная модель — 165,9 млрд руб. Сам рынок, по мнению его участников, рос за счет роста общего числа подписчиков и стоимости подписки, в среднем подорожание составило 15%.

Подробнее — в материале «Экран на двоих»