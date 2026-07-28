Белый дом назвал позитивными встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп завершил встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Обе встречи прошли позитивно и продуктивно», — отметила госпожа Левитт. Переговоры прошли в Овальном кабинете Белого дома. С господином Зеленским американский президент общался около часа, а с господином Нетаньяху — полтора часа.

Владимир Зеленский также заявил, что встреча прошла хорошо. На ней, по словам президента Украины, стороны обсудили предоставление Киеву лицензий на производство американских противоракетных комплексов и способы поспособствовать мирным переговорам с Россией.

Присутствовавший на встрече премьера Нетаньяху и президента Трампа чиновник сообщил израильскому агентству Ynet, что встреча прошла «очень позитивно». «Было видно, что между лидерами сложилось взаимопонимание», — отметил собеседник. Стороны, по его словам, подтвердили цель не допустить получения Ираном ядерного оружия и обсудили различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Украины и премьер Израиля прилетели сегодня в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ).