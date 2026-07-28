Вратарь Максим Бориско стал игроком ЦСКА

Голкипер Максим Бориско подписал контракт с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Соглашение рассчитано на три сезона. Также предусмотрена возможность продления на год. За ЦСКА 26-летний вратарь будет выступать под 39-м игровым номером.

С 2019 года Максим Бориско представлял калининградскую «Балтику». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги он провел за команду 23 матча, отыграв на ноль в 14 из них и пропустив 11 мячей. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет €2 млн.

Арнольд Кабанов