Россияне стали оставлять более щедрые чаевые

В январе—июне 2026 года количество оставленных чаевых в России выросло на 18% год к году, посчитали в «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). В сервисе «Нетмонет» говорят, что в первом полугодии через сервис прошло около 14 млн трансакций чаевых. Средний размер чаевых в январе—июне 2026 года, согласно «Чек Индексу», составил 329 руб., прибавив 11% год к году. В сервисе онлайн-записи Yclients добавляют, что в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно «СберИндексу», в июне 2026 года объем трат россиян на услуги в реальном выражении вырос на 3%, в номинальном — на 13,4%. В сегменте общепита динамика составила 5,3% и 15,7% соответственно. Трафик в ресторанах и кафе в первом полугодии, согласно «Эвотору», сократился на 6–10% год к году. Для салонов красоты снижение составило 10% год к году, для гостиниц — 11%.

Растет количество потенциальных получателей чаевых. Если несколько лет назад они ассоциировались прежде всего с ресторанами, то сегодня активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, фитнес-клубы, флористы, сотрудники АЗС, клиники и другие сервисные бизнесы, говорит гендиректор «Нетмонет» Оксана Белякова. В Yclients в январе—июне 2026 года зафиксировали рост среднего размера чаевых для организаций в сфере бытовых услуг на 27%. Для рынка досуга и отдыха показатель вырос на 20%, спортиндустрии — на 15%, в медицинских учреждениях и салонах красоты — на 4,4%.

Подробнее — в материале «Потребители рублем подарили».