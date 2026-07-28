Президент FIFA Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино хочет продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионат мира. Как сообщает The Times, сумма сделки должна составить около $20 млрд.

По данным источника, господин Инфантино планирует создать компанию, которая будет управлять главными мужскими и женскими турнирами FIFA — чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира. От 20% до 30% ее акций будут проданы частным инвесторам. Ожидается, что группу акционеров возглавит фонд Thrive Capital, основанный Джошуа Кушнером — младшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Финансовым консультантом выступит JP Morgan.

FIFA должна сохранить за собой контрольный пакет акций компании. Примерно 20% выделят всем 211 национальным ассоциациям, входящим в состав головной структуры. Они получат долю стоимостью около $20 млн, которую в дальнейшем можно будет продать инвесторам.

Как пишет The Times, Джанни Инфантино может стать комиссионером новой компании по окончании своего президентства в 2031 году. Ожидается, что в 2027 году он будет безальтернативно переизбран на четвертый срок.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) раскритиковали эту инициативу. «Душа и система управления футболом — это не товар, который можно обменять, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто получает от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. FIFA не имеет права его продавать»,— говорится в заявлении организации.

Арнольд Кабанов