Инновационный ландшафт стал ровнее

Одиннадцатый рейтинг инновационных регионов России, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в очередной раз возглавила Москва. На втором месте остался Татарстан, третью строчку заняла Томская область. Среди показателей, по которым оценивались регионы,— условия для инновационной деятельности, экспортная активность и качество инновационной политики. Эксперты отмечают выравнивание инновационного ландшафта РФ и постепенное сокращение разрыва по оцениваемым показателям между Москвой и другими регионами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ подготовил уже одиннадцатый выпуск рейтинга инновационного развития регионов. В девятый раз список возглавила Москва. На втором месте — Татарстан (как и годом ранее). На третьем — Томская область (плюс две строчки), которая впервые попала в тройку лидеров, вытеснив из нее Нижегородскую область (теперь занимает четвертое место).

Регионы (оценку прошло 85 субъектов РФ) ранжировались по значению сводного индекса, который рассчитывался на основе 55 показателей, сгруппированных в пять тематических блоков:

условия для инновационной деятельности;

научно-технический потенциал;

инновационная деятельность;

экспортная активность;

качество инновационной политики.

Индекс Москвы составил 0,6490, Татарстана — 0,5928, а Томской области — 0,5871.

Москва лидирует по индексу «условия для инновационной деятельности», характеризующему экономическое, образовательное и цифровое развитие. Первенство столицы обеспечено, например, за счет высокой доли занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, а также затрат на цифровые технологии в расчете на одного работника. Верхнюю строчку Москва занимает и по индексу «экспортная активность» — в том числе за счет таких показателей, как подача патентных заявок на изобретения за рубежом и трансфер технологий на внешние рынки.

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В зависимости от того, как сильно регионы отстают от лидера, остальные субъекты РФ разделены на четыре группы. В первой — 6 самых инновационных регионов (названная первая четверка, а также Санкт-Петербург и Новосибирская область). Во второй группе — 34 региона, в третьей — 38, а четвертой — 7. Тройка замыкающих рейтинг осталась неизменной с прошлого года — это Чукотский автономный округ, Ингушетия и Ненецкий автономный округ (внутри этой группы лишь перераспределились места).

Как рассказал “Ъ” замдиректора Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Кирилл Тюрчев, в этом году наблюдается позитивная динамика «в выравнивании инновационного ландшафта страны» и постепенное сокращение разрыва между столицей и другими регионами.

Если в 2025 году отставание от Москвы менее чем на 40% по совокупности метрик демонстрировали 35 регионов, то теперь — 39. По его словам, это говорит о том, что значительная часть регионов смогла адаптироваться к текущим условиям и сумела нарастить темпы развития научно-технического потенциала, несмотря на ресурсные ограничения бюджетов. Как считает Кирилл Тюрчев, регионы, совершившие заметный рывок в рейтинге, добились этого прежде всего за счет повышения качества региональной инновационной политики.

В ИСИЭЗ отмечают, что губернаторы все больше концентрируются на инновациях и делают ставку на создание промышленной инфраструктуры. Также, отмечают авторы рейтинга, в регионах постепенно усиливается организационное обеспечение научно-технической политики. В частности, за последнее время четыре региона создали координационные советы при губернаторах для выработки стратегических решений в этой сфере — такие советы сейчас работают в 69 субъектах РФ.

Венера Петрова