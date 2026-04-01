Кинопланирование

Выручка легальных видеосервисов в 2025 году выросла на 29,2%, до 220,1 млрд руб. Значительную часть доходов им принесла подписная модель — 165,9 млрд руб. Рынок растет за счет роста общего числа подписчиков и стоимости подписки, в среднем подорожание составило 15%. При этом интерес пользователей к пиратским сервисам тоже растет: доля лидеров этого сегмента увеличилась почти вдвое уже в этом году.

“Ъ” ознакомился с отчетом J’son & Partners Consulting «Атлас рынка легальных видеосервисов России, итоги 2025 года». Из него следует, что выручка российского рынка легальных видеосервисов от предоставления b2c-услуг по моделям монетизации за прошлый год увеличилась на 29,2% год к году и составила 220,1 млрд руб. Доходы участников рынка от подписной модели (SVOD) составили 165,9 млрд руб. при годовом росте на 33,2% за счет увеличения общего числа подписчиков легальных стримингов и стоимости подписки. Рекламная модель (AVOD) принесла видеосервисам за период 53,2 млрд руб., показатель вырос на 20,2% год к году.

В среднем рост стоимости подписки по рынку составил 15%, отмечают в J’son & Partners Consulting, в основном в первом квартале прошлого года. У Kion она выросла с 249 руб. в 2024 году до 349–399 руб. в декабре—январе 2025 года, у Premier и Wink — с 299 руб. до 399 руб. Ранее в сервисах уточняли, что клиенты стали выбирать более дорогие тарифы, включающие как сериалы, так и книги или музыку (см. “Ъ” от 18 августа 2025 года). Аналитики прогнозируют, что до 2030 года рынок легального видео в части SVOD будет расти прежде всего за счет повышения цен на подписку. Общее число платных подписок на легальные видеосервисы в компании оценивают в 132,2 млн за прошлый год, рост к 2024 году составил 31%.

Выручка компаний от лицензирования контента (продажи прав сторонним площадкам) за январь—декабрь 2025 года достигла 20,5 млрд руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 18,7 млрд руб. «Важно отметить, что Wink и Kion пересмотрели собственные оценки выручки за 2024 год, на основании чего общие цифры по доходу от лицензирования контента за этот год пересмотрены по сравнению с исследованием 2024 года»,— уточняют аналитики.

Также в компании приводят статистику по выручке сегмента «Телеканалы» от просмотра контента вне линейного телевидения. Уточняется, что в отчет включены 20 интернет-ресурсов телеканалов. Это «Газпром-медиа Холдинг» (match.tv, ntv.ru, tnt-online.ru, 2x2tv.ru, Friday.ru, Tv3.ru), «Звезда», «Карусель», «КХЛ», «Первый канал» (1TV.ru, Kino1TV.ru), РЕН ТВ, «СТС Медиа» (ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru), «ТВ Центр», а также «Медиа 1» (u-tv.ru, muz-tv.ru, Dom2.ru). Выручка сегмента выросла на 24,2% и составила 6,4 млрд руб. По данным «Витрина ТВ», общее смотрение линейного вещания телеканалов увеличилось в аудиовизуальных сервисах за год на 65%. Основной рост дало смотрение на Smart TV. J’son & Partners Consulting прогнозируют, что по итогам этого года рынок вырастет до 267 млрд руб. при ежегодном среднем темпе роста (CAGR) 14,8%. Структура рынка, по сути, не изменится: на ней превалирует SVOD-модель монетизации. В результате в 2026 году она займет почти 77% рынка, 22,8% придется на AVOD-модель.

В «Кинопоиске» напомнили, что рынок онлайн-кинотеатров за прошлый год перестроился за счет стратегических партнерств. «С одной стороны, высокий уровень проникновения подписок усложняет привлечение новых пользователей, с другой — возможности привлечения аудитории через внешние каналы сокращаются из?за блокировки и ограничений мессенджеров и соцсетей. В этих условиях для онлайн?кинотеатров особенно актуальным становится продвижение среди собственных пользователей, на платформах партнеров и внутри крупных экосистем с обширной накопленной аудиторией». По прогнозам стриминга, в этом году рынок вырастет примерно на 20%.

В «Кион» отмечают, что по итогам прошлого года число его пользователей (ОТТ, спутниковое, кабельное и IPTV) составило 16,3 млн. Только в первом и втором кварталах прошлого года рост смотрящих пользователей сервиса составил 14% и 19% год к году соответственно. Одновременно увеличилось и количество часов просмотра на одного пользователя: на 33% во втором квартале 2025 года. Представитель Okko указывает, что за декабрь—январь 2025 года база подписчиков платформы выросла на 48%, а общее время смотрения — на 81% год к году.

По оценке Start, существенный рост рынка был обеспечен повышением стоимости подписки и перераспределением доходов от мультиподписок внутри экосистемных игроков. В стриминге сохранили прежнюю стоимость подписки (499 руб.), а также в прошлом году отказались от лицензирования сериалов в пользу партнерской подписки. Так, рост выручки от подписки составил 68% год к году, а совокупная база платных подписчиков выросла до 9 млн. В Premier отметили, что за год выручка сервиса выросла на 70% по сравнению с прошлым годом, а количество подписчиков увеличилось на 20%, до 7,2 млн пользователей за этот год.

Черный флаг на вашу гавань

J’son & Partners Consulting также провели исследование рынка пиратских сервисов, проанализировав данные на февраль 2026 года (по онлайн-опросу в городах 100 тыс. плюс). Лидером среди пиратских видеосервисов в этом году стал LordFilm. Его доля на рынке значительно выросла — с 18,8% в прошлом году до 42,8%. На втором месте — прошлогодний лидер LostFilm с долей в 40,2% против 18%. Замыкает тройку Zona, чья доля также выросла на 26,7 процентного пункта за период и достигла 31%. На тройку лидеров в 2023 году приходилось 106% (более 100%, так как люди могли выбрать несколько ресурсов), в 2024-м —111%, а вот в 2025-м — всего лишь 50,8%. В 2026 году тенденция изменилась и рынок показывает рост, отмечают в J’son & Partners Consulting. Теперь на первую тройку приходится 114% всего спроса: фактически пользователи вернулись к модели потребления пиратских сервисов 2023 года, интерес к каждому из них вырос вдвое и выше. Более того, теперь часто цифровые копии популярного контента появляются у пиратов ранее легальных премьер, отмечают аналитики.

«Спрос на контент российского производства у аудитории растет, пиратские сервисы добавляют его на свои сайты, однако основным драйвером пиратских интернет-сервисов выступают иностранные фильмы и сериалы, переведенные копии которых приходят, например, из Казахстана»,— добавляют в J’son & Partners Consulting. Кроме того, на фоне ужесточения регулирования букмекеров снизилась стоимость показов рекламы на ресурсах с нелегальным контентом (основной источник доходов пиратов). J’son & Partners Consulting фиксирует увеличение объема доходов пиратов в 2025 году до 4,65 млрд руб., темпы роста (+5%) оказались в четыре раза ниже, чем у легальной OLV-рекламы.

Юлия Юрасова