Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки ВСУ, приводящие к повреждениям многоквартирных домов и пострадавшим среди мирного населения, включая детей, происходят не только в Керчи, но и в других регионах. Например, в Ялте в июле 2026 года после атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадали 17 человек, из которых семеро были госпитализированы, а трое находились в тяжелом состоянии. В результате этой же атаки Ялта и другие курорты Южного берега Крыма остались без электроснабжения. В Запорожской области в июле 2026 года также были атакованы многоквартирные дома, что привело к гибели людей, в том числе несовершеннолетних.

Подобные инциденты фиксировались и ранее: в Приморско-Ахтарске в июле 2024 года после атаки БПЛА повреждения получил многоквартирный дом, а в больницу были доставлены шесть человек, включая двух детей. В мае 2024 года в Белгороде снаряд ВСУ попал в многоэтажный дом, что привело к обрушению подъезда и десяткам пострадавших. Только за прошедшую неделю, к 27 июля 2026 года, силы ПВО сбили 276 БПЛА над 17 российскими регионами, при этом Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам.