Кукурелья набил тату с лицом тренера сборной Испании после победы на ЧМ

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил на плече татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Футболист опубликовал фотографию на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @cucurella3 Фото: @cucurella3

«Обещание сдержано»,— написал игрок в посте. Тату выполнено в черно-белых оттенках: Луис де ла Фуэнте держит в руках Кубок мира на фоне логотипа завершившегося турнира.

О планах сделать тату с лицом главного тренера футболист заявил еще до начала мирового первенства. После триумфа Луис де ла Фуэнте призвал футболиста исполнить обещанное. «Если даешь слово, то его надо держать. К тому же, я не такой страшный»,— заявил он газете Marca.

В финале чемпионата мира испанцы со счетом 1:0 в дополнительное время победили команду Португалии. 28-летний Марк Кукурелья принял участие во всех восьми матчах и отдал две результативные передачи.

Во время чемпионата Европы 2024 года защитник заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если сборная Испании выиграет турнир. После победы в финале над англичанами он сдержал свое обещание.

Арнольд Кабанов