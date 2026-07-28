Кукурелья набил тату с лицом тренера сборной Испании после победы на ЧМ
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил на плече татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Футболист опубликовал фотографию на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Фото: @cucurella3
«Обещание сдержано»,— написал игрок в посте. Тату выполнено в черно-белых оттенках: Луис де ла Фуэнте держит в руках Кубок мира на фоне логотипа завершившегося турнира.
О планах сделать тату с лицом главного тренера футболист заявил еще до начала мирового первенства. После триумфа Луис де ла Фуэнте призвал футболиста исполнить обещанное. «Если даешь слово, то его надо держать. К тому же, я не такой страшный»,— заявил он газете Marca.
В финале чемпионата мира испанцы со счетом 1:0 в дополнительное время победили команду Португалии. 28-летний Марк Кукурелья принял участие во всех восьми матчах и отдал две результативные передачи.
Во время чемпионата Европы 2024 года защитник заявил, что покрасит волосы в красный цвет, если сборная Испании выиграет турнир. После победы в финале над англичанами он сдержал свое обещание.
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья («Челси», Англия) дошел с командой до финала чемпионата мира 2026 года, где испанцы обыграли Аргентину со счетом 1:0. Кукурелья был ключевым игроком сборной и вошел в символическую сборную чемпионата мира, как один из трех защитников. Также в состав лучшей команды турнира попали еще два партнера Марка по защите - Педро Порро и Пау Кубарси, а полузащитник Родри был признан лучшим игроком чемпионата.
Луис де ла Фуэнте, сменивший Луиса Энрике в сборной Испании, привел команду к победе на чемпионате Европы в 2024 году, демонстрируя современный и атакующий футбол. В начале тренерской карьеры Луис де ла Фуэнте тренировал молодежные команды, через которые прошли такие известные игроки, как Унаи Симон, Дани Ольмо, Марко Асенсио, Педри и сам Марк Кукурелья, а позже возглавил главную национальную команду.