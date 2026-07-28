Saudi Aramco приостановила работу НПЗ в Джизане из-за обстрелов хуситов

Saudi Aramco приостановила работу своего нефтеперерабатывающего завода в Джизане. Это произошло спустя три дня после того, как йеменские хуситы (движение «Ансар-Аллах») ударили ракетами по территории провинции, сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую записку консалтинговой компании IIR.

Объект Saudi Aramco рассчитан на переработку 400 тыс. баррелей в сутки. Атаки повредили комплекс интегрированной газификации с комбинированным циклом и резервуарный парк предприятия. Компания планирует восстановить работу предприятия уже к 15 августа.

Боевики «Ансар-Аллах» атаковали объекты компании в Джизане и Янбу утром 25 июля. Удары наносили при помощи ракет и беспилотников. В начале прошлой недели хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов северо-западного Йемена. «Ансар-Аллах» перебрасывает силы в районы Йемена, которые прилегают к важным судоходным путям.