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Севмаш начал спуск на воду новейшей атомной подлодки «Ульяновск»

На верфи «Северного машиностроительного предприятия» (Севмаш) состоялась церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера «Ульяновск» проекта 885М класса «Ясень-М». Подводная лодка стала шестой в серии, сообщила пресс-служба Минобороны.

«“Ульяновску” предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний»,— отметил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев, руководивший церемонией. По его словам, крейсер включат в состав Северного флота.

Господин Моисеев подчеркнул, что атомные подлодки — основа подводного флота России. По его словам, закладки новых кораблей и выводы из эллинга происходят ежегодно. Главнокомандующий ВМФ напомнил, что в прошлом месяце состоялась закладка АПК «Мурманск».

Церемония закладки многоцелевого АПК «Мурманск» состоялась на верфи Севмаша 17 июня. Она стала девятой подводной лодкой проекта «Ясень-М». Корабли этого класса оснащаются крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», также сообщалось о начале их вооружения гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Сейчас на вооружении ВМФ России есть четыре АПК.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», к которым относится «Ульяновск», вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а начиная с подводной лодки «Пермь» (шестого корпуса в семействе) будут также оснащаться гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Подводные лодки этого проекта высоко оцениваются как одни из самых совершенных в составе ВМФ России, благодаря возможностям ракетного вооружения и низкому уровню шума.

Строительство атомных подводных лодок ведётся на верфи «Севмаш». Предприятие ведет строительство подводных лодок проектов 885/885М и к 2030 году планирует построить шесть новых атомных подводных лодок. Доля современных вооружений в ВМФ России демонстрирует планомерное увеличение. В целом, проект «Ясень-М» является модифицированной серией многоцелевых подлодок, воплощающих передовые достижения отечественной науки, технологии и конструкторские решения.

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