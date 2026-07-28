Севмаш начал спуск на воду новейшей атомной подлодки «Ульяновск»

На верфи «Северного машиностроительного предприятия» (Севмаш) состоялась церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера «Ульяновск» проекта 885М класса «Ясень-М». Подводная лодка стала шестой в серии, сообщила пресс-служба Минобороны.

«“Ульяновску” предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний»,— отметил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев, руководивший церемонией. По его словам, крейсер включат в состав Северного флота.

Господин Моисеев подчеркнул, что атомные подлодки — основа подводного флота России. По его словам, закладки новых кораблей и выводы из эллинга происходят ежегодно. Главнокомандующий ВМФ напомнил, что в прошлом месяце состоялась закладка АПК «Мурманск».

Церемония закладки многоцелевого АПК «Мурманск» состоялась на верфи Севмаша 17 июня. Она стала девятой подводной лодкой проекта «Ясень-М». Корабли этого класса оснащаются крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр», также сообщалось о начале их вооружения гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Сейчас на вооружении ВМФ России есть четыре АПК.