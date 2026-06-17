Минобороны России заявило о начале строительства новой подлодки проекта «Ясень-М»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» строятся на верфи «Севмаш» и являются модернизированной версией проекта 885. Эти подлодки оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а начиная с подводной лодки «Пермь» (шестой корпус проекта «Ясень»), они будут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Первые испытательные пуски ракет «Циркон» с подлодки проекта 885 «Северодвинск» (не «Ясень-М») были выполнены в 2021 году.

В настоящее время четыре атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» — «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» — уже находятся на вооружении флота. Лодки этого проекта находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов. Всего к 2025 году в составе Северного и Тихоокеанского флотов находилось пять таких подлодок. К 2030 году на «Севмаше» планируется построить шесть новых атомных подводных лодок. Ранее, для обеспечения испытаний новых подлодок классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М» использовался атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», который был выведен из боевого состава флота в 2023 году.