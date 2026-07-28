FIDE сохранила нейтралитет

Матч за титул чемпиона мира по шахматам, в котором в конце года его обладатель индиец Гукеш Доммараджу встретится с узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым, пройдет в Женеве. Выбрав город, его принимающий, Международная шахматная федерация (FIDE) сохранила свежую традицию: она старается проводить свои главные поединки на нейтральной площадке.

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Международная шахматная федерация объявила место проведения очередного матча за титул чемпиона мира. Он пройдет с 25 ноября по 15 декабря. В этом матче обладатель звания индиец Гукеш Доммараджу встретится с завоевавшим весной претендентский статус узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым. Поединок будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей по их итогам шахматисты сыграют тай-брейк из партий с контролем более жестким — в рапид и блиц.

Право принять поединок получила Женева, город из страны, в которой расположена штаб-квартира FIDE и которой, как ни странно, нечасто достаются топовые шахматные события.

Предыдущий чемпионский матч в Швейцарии был сыгран 22 года назад. Тогда в Бриссаго россиянин Владимир Крамник отстоял титул, сыграв вничью с венгром Петером Леко. Вишванатан Ананд, исполняющий обязанности президента FIDE после того, как на прошлой неделе занимавший эту должность Аркадий Дворкович из-за попадания в санкционный список Евросоюза покинул свой пост, комментируя выбор, сообщил, что Женева известна традицией «объединять нации и культуры».

Сама же FIDE, когда дело доходит до чемпионских поединков, придерживается своей традиции, соблюденной и на сей раз. Она старается проводить их на нейтральной территории. В этом веке было лишь три матча, в которых один из участников выступал на своей площадке. В первом в 2006 году Крамник победил в Элисте болгарина Веселина Топалова в тяжелейшей борьбе. Еще в двух, по странному совпадению, принимал участие Вишванатан Ананд, выдающийся индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира. В 2010 году он защитил свое звание в Софии в противостоянии с Веселином Топаловым, в 2013-м расстался с ним в родном Ченнае, проиграв норвежцу Магнусу Карлсену. То есть и в том, и в другом матче его «хозяин» потерпел неудачу. В шахматном сообществе даже сложилось мнение, что такой исход неслучаен, поскольку он всегда испытывает большее психологическое давление, чем «гость».

У FIDE, как выяснилось, был вариант обеспечить Гукешу Доммараджу возможность сыграть на «своем поле».

Вишванатан Ананд признал, что в федерацию, помимо швейцарской, поступили три «сильные» заявки — из США, Кипра, а также Индии. Однако она предпочла площадку нейтральную.

Chess.com, правда, предположил, что вариант с Женевой не понравится претенденту. Дело в том, что Жавохир Синдаров, рассказывая о своих приоритетах, говорил о том, что хотел бы в декабре играть в «жаркой стране — например, на Кипре».

Алексей Доспехов