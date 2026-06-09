Минздрав зафиксировал снижение числа абортов

Общее число прерываний беременности в России в 2025 году сократилось на 5%, до 321 тыс. случаев, количество медицинских абортов по желанию женщин снизилось на 9,9%, до 120,6 тыс. случаев. Такие данные, в частности, содержатся в докладе Минздрава о государственной политике в сфере охраны здоровья за 2025 год, который ведомство направило в Госдуму (“Ъ” ознакомился с содержанием документа).

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Министерство объясняет успехи внедрением доабортного консультирования, в рамках которого женщинам индивидуально разъясняют меры соцподдержки на федеральном и региональном уровнях, а также новыми видами психологической помощи «с целью формирования положительных репродуктивных установок».

Всего, по данным Минздрава, в кабинетах медико-социальной помощи и центрах поддержки женщин за год консультации получили 164,8 тыс. женщин, или 98,5% из всех обратившихся за направлением на аборт. Из них 46,5 тыс. пациенток в итоге свое решение изменили. Доля тех, кто решил оставить ребенка, за год выросла (см. график).

В реальной жизни решение отказаться от аборта не принимается только после одного разговора в кабинете, обращает внимание акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. Женщина, по ее мнению, редко приходит на прерывание беременности просто потому, что «не подумала»: чаще за этим стоят страх, отсутствие поддержки, финансовые сложности, проблемы в семье, неуверенность в завтрашнем дне, иногда давление партнера или родственников. «Консультация важна, но она работает не как уговоры,— говорит эксперт.— Она работает тогда, когда врач, психолог или социальный специалист спокойно объясняет женщине, какие у нее есть варианты, какая помощь ей положена, где она может получить поддержку, как будет наблюдаться беременность. Когда женщина понимает, что она не одна, решение действительно может измениться»,— говорит госпожа Шустова.

Наталья Костарнова