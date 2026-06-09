Минздрав зафиксировал снижение числа абортов
Общее число прерываний беременности в России в 2025 году сократилось на 5%, до 321 тыс. случаев, количество медицинских абортов по желанию женщин снизилось на 9,9%, до 120,6 тыс. случаев. Такие данные, в частности, содержатся в докладе Минздрава о государственной политике в сфере охраны здоровья за 2025 год, который ведомство направило в Госдуму (“Ъ” ознакомился с содержанием документа).
Министерство объясняет успехи внедрением доабортного консультирования, в рамках которого женщинам индивидуально разъясняют меры соцподдержки на федеральном и региональном уровнях, а также новыми видами психологической помощи «с целью формирования положительных репродуктивных установок».
Всего, по данным Минздрава, в кабинетах медико-социальной помощи и центрах поддержки женщин за год консультации получили 164,8 тыс. женщин, или 98,5% из всех обратившихся за направлением на аборт. Из них 46,5 тыс. пациенток в итоге свое решение изменили. Доля тех, кто решил оставить ребенка, за год выросла (см. график).
В реальной жизни решение отказаться от аборта не принимается только после одного разговора в кабинете, обращает внимание акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. Женщина, по ее мнению, редко приходит на прерывание беременности просто потому, что «не подумала»: чаще за этим стоят страх, отсутствие поддержки, финансовые сложности, проблемы в семье, неуверенность в завтрашнем дне, иногда давление партнера или родственников. «Консультация важна, но она работает не как уговоры,— говорит эксперт.— Она работает тогда, когда врач, психолог или социальный специалист спокойно объясняет женщине, какие у нее есть варианты, какая помощь ей положена, где она может получить поддержку, как будет наблюдаться беременность. Когда женщина понимает, что она не одна, решение действительно может измениться»,— говорит госпожа Шустова.