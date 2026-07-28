Костя Цзю не явился для проверки показаний

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю не приехал в детский развивающий центр «Катюша», где 28 июля планировалась проверка его показаний на месте по уголовному делу о хищении 7 млн руб., подозреваемым по которому проходит учредитель организации Игорь Козьяков. Об этом “Ъ” сообщила адвокат предпринимателя Ольга Карлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ / купить фото Создатель детского центра "Катюша" Игорь Козьяков (справа) и его адвокат Ольга Карлова (слева) Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов / купить фото Создатель детского центра "Катюша" Игорь Козьяков (справа) и его адвокат Ольга Карлова (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

«Следователь приехала, оперативник приехал, а Константин Борисович не приехал, хотя ранее следователь подтверждала, что Цзю планирует явиться сегодня»,— сказала защитник. По ее словам, пока неясна причина неявки спортсмена, по заявлению которого ОМВД по Головинскому району Москвы возбудил и расследует дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Адвокат рассказала, что сегодня следственное действие будет проводиться с участием лишь Игоря Козьякова. «Сейчас состоится осмотр помещений, будем показывать как и что»,— сообщила госпожа Карлова.

Ранее, 15 июля, Константин Цзю принял участие в очной ставке с предпринимателем, которая продолжалась больше восьми часов. Давать комментарии спортсмен не стал, покинув здание вместе со своей женой через запасной выход. Он в целом воздерживается от комментариев по делу.

Как писал ранее “Ъ”, в ходе очной ставке боксер поведал, что в 2016 и 2019 годах он одолжил господину Козьякову 7 млн руб.— вначале 5 млн руб. под 34% годовых, а потом 2 млн руб. под такой же процент, но ежемесячно. Первое время создатель детского центра регулярно выплачивал ему деньги, но затем прекратил. Спортсмен утверждает, что в настоящее время основное тело займа в размере 7 млн руб. ему не возвращено.

Сам господин Козьяков настаивает, что выплатил большую часть основного долга, а проблемы с возвратом денег были вызваны объективными обстоятельствами, прежде всего пандемией. По словам создателя дошкольной организации, взятые взаймы деньги были использованы по назначению — на дорогостоящий ремонт помещений и расширение площади центра. Он добавил, что младшие дети спортсмена долгое время посещали его центр бесплатно. Господин Козьяков утверждает, что планировал вернуть долг, но спортсмен вначале отсудил у него 13,4 млн руб. в Лефортовском суде Москвы, а затем добился банкротства как центра, так и его самого в арбитраже.

Проверить показания сторон планировалось на месте, так как, по словам адвоката подозреваемого, в «ходе очной ставки Цзю заявил, что не видел ремонта в детском саду». Однако фото и видео ремонта готова в ближайшее время предъявить следователям и жена Игоря Козьякова, также настаивающая на очной ставке со спортсменом.

Мария Локотецкая