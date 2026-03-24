Издержки не в кассу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) встала на сторону поставщиков в споре с ритейлерами. Регулятор предупредил федеральные сети о недопустимости нарушения закона о торговле путем включения в договоры норм собственной доходности, компенсации недополученной выгоды и возможности установления бессрочных промоцен. Конфликтов между производителями продуктов и розницей становится больше из-за снижения рентабельности бизнеса у обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Торговые сети должны добровольно скорректировать практики взаимодействия с поставщиками и отчитаться об этом до 27 марта. Об этом говорится в предупредительном письме, которое Федеральная антимонопольная служба направила торговым сетям, следует из сообщения регулятора. Обращения были сделаны в адрес всех федеральных ритейлеров. Им указали на необходимость отказаться от нарушающих закон о торговле условий для поставщиков. В «Ленте» от комментариев отказались, в X5, «Магните» и Ассоциации компаний розничной торговли на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Предупредительное письмо ФАС — реакция на обращение производителей продуктов питания. 11 марта Национальный союз хлебопечения (НСХ), Рыбный союз, «Союзнапитки» и «Руспродсоюз» попросили службу оценить действия сетей. В контракты на 2026 год ритейлеры включали свою доходность и компенсации на случай, если ее не получится достигнуть. В качестве мер воздействия использовались штрафы или скидки на поставки. Отказ поставщиков от условий привел бы к сокращению ассортимента на полке. У производителей практика вызвала отторжение: дополнительные штрафы создают для них новые издержки (см. “Ъ” от 23 марта).

В ФАС посчитали, что получение прибыли от продажи товара, права на который перешли торговой сети, не может быть предметом регулирования отношений сторон.

Взимание финансовых компенсаций может привести к нарушению законодательства и превышению предельного размера вознаграждения со стороны поставщиков, полагают в ведомстве. Сейчас совокупные выплаты поставщиков ритейлерам ограничены законом 5% (включают в том числе штрафы, услуги по логистике и продвижению).

ФАС также встала на сторону поставщиков в вопросе промоакций. Производители 11 марта сообщили регулятору, что некоторые сети сами могут принимать решения о продлении действия специальных закупочных цен. Но суть проведения промоакций — во временном и согласованном снижении стоимости товаров, отмечают в службе. Действия сетей, направленные на изменение этого срока в одностороннем порядке или закрепление в документах его отсутствия, служба готова расценивать как создание дискриминационных условий и препятствий для доступа поставщиков на рынок.

Исполнительный директор НСХ Рустам Айдиев говорит, что ФАС пока не уведомила его организацию о решении. Он опасается, что ритейлеры попытаются обойти ограничения. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет растущую конфликтность в переговорах между поставщиками и ритейлерами следствием снижения маржинальности, с которым сталкиваются обе стороны. Расходы бизнеса растут, а переложить их в цену для покупателя невозможно — это моментально приводит к снижению продаж.

Господин Бурмистров говорит, что рентабельность бизнеса десяти крупнейших FMCG-ритейлеров в 2025 году, по предварительной оценке, составила 1,7%.

Это исторический минимум, год к году показатель сократился на 0,6 процентного пункта. Прогноз на 2026 год еще хуже — 1,5%. Второй причиной разногласий Михаил Бурмистров считает увеличение рыночной доли крупнейших игроков. Раньше у поставщиков было больше потенциальных розничных партнеров, а сейчас рост бизнеса выше инфляции им способны обеспечить только X5, «Лента», «Красное & Белое», «Магнит», а также онлайн-ритейлеры «Яндекс Лавка» и «Самокат».

Александра Мерцалова, Владимир Комаров