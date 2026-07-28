ООН: почти 500 мирных афганцев погибли за девять месяцев конфликта с Пакистаном
С октября 2025 года по конец июня 2026 года в результате боевых столкновений между Пакистаном и Афганистаном погибли 499 мирных афганцев, еще 1216 жителей получили ранения. Такие данные приводятся в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
Как отмечают в ООН, рост числа жертв среди мирного населения ускорился после обострения конфликта в феврале 2026 года. Среди погибших и раненых значительное число детей — 112. Как указывается в отчете МООНСА, главной причиной гибели мирных жителей становятся авиаудары Пакистана, а также наземные операции пакистанских сил безопасности. За последние месяцы наибольшее число жертв повлекли за собой авиаудары Пакистана 28 июня по пограничным провинциям Пактия, Пактика и Кунар. В результате этих действий погибли 28 мирных афганцев и 189 человек получили ранения.
Отношения между двумя соседними странами обострились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что они укрывают боевиков нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана. В феврале 2026 года Афганистан в ответ на авиаудары начал военную операцию против Пакистана.
Эскалация конфликта между Пакистаном и Афганистаном усилилась после прихода к власти движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане в 2021 году. Пакистан обвиняет талибов в укрывательстве боевиков террористических организаций, совершающих атаки на его территории. До нынешнего обострения в октябре 2025 года уже фиксировались серьезные боестолкновения на границе, повлекшие жертвы среди мирного населения. Тогда Пакистан также обвинял Кабул в укрывательстве террористов, а Афганистан, в свою очередь, обвинял Пакистан в нарушении воздушного пространства и нанесении ударов по своей территории. Несмотря на подписанное в октябре 2025 года соглашение о прекращении огня, мирного урегулирования достичь не удалось.
Ситуация на границе продолжила ухудшаться. Например, в марте 2026 года в результате авиаудара Пакистана по Кабулу число погибших превысило 400 человек, еще 265 получили ранения. Среди погибших и раненых в целом ряде инцидентов есть женщины и дети. Россия, Иран, Китай, ООН и ОДКБ выражали обеспокоенность ситуацией и призывали стороны к диалогу и деэскалации. Конфликт осложняет российские стратегические проекты в Афганистане, такие как строительство трансафганской железной дороги, а также экономическое сотрудничество. Кроме того, Пакистан призывал ООН помочь с освобождением резервов Центрального банка Афганистана, замороженных из-за санкций.