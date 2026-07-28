ООН: почти 500 мирных афганцев погибли за девять месяцев конфликта с Пакистаном

С октября 2025 года по конец июня 2026 года в результате боевых столкновений между Пакистаном и Афганистаном погибли 499 мирных афганцев, еще 1216 жителей получили ранения. Такие данные приводятся в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Как отмечают в ООН, рост числа жертв среди мирного населения ускорился после обострения конфликта в феврале 2026 года. Среди погибших и раненых значительное число детей — 112. Как указывается в отчете МООНСА, главной причиной гибели мирных жителей становятся авиаудары Пакистана, а также наземные операции пакистанских сил безопасности. За последние месяцы наибольшее число жертв повлекли за собой авиаудары Пакистана 28 июня по пограничным провинциям Пактия, Пактика и Кунар. В результате этих действий погибли 28 мирных афганцев и 189 человек получили ранения.

Отношения между двумя соседними странами обострились в 2021 году, когда к власти в Афганистане пришло движение «Талибан». Исламабад обвиняет талибов в том, что они укрывают боевиков нескольких террористических организаций, которые регулярно совершают атаки против Пакистана. В феврале 2026 года Афганистан в ответ на авиаудары начал военную операцию против Пакистана.

Алена Миклашевская