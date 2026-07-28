Экс-премьер Польши создал свою партию и готов сформировать новую фракцию в Сейме
28 июля стал переломным днем для главной оппозиционной силы Польши — правой партии «Право и справедливость». Экс-премьер Матеуш Моравецкий и примкнувшие к нему несколько десятков депутатов были официально исключены из партии, а уже к вечеру они собрались на заседании новой политической силы «Развитие плюс», чтобы образовать отдельную фракцию в польском Сейме. Накануне парламентских выборов 2027 года такой раскол в стане польских консерваторов стал настоящим подарком для их главного идейного соперника — возглавляющего «Гражданскую коалицию» премьер-министра Дональда Туска.
К такому финалу партия «Право и справедливость» (ПиС) планомерно приближалась еще с весны. Так, 15 апреля Матеуш Моравецкий создал политическую ассоциацию «Развитие плюс», в которую вошли несколько десятков депутатов польского Сейма от «Права и справедливости». Все они выходцы из умеренного крыла ПиС, недовольные желанием председателя партии 77-летнего Ярослава Качиньского и его сторонников взять курс на радикализацию в преддверии парламентских выборов в Польше в октябре 2027 года. Не последнюю роль в этом сыграло мартовское решение выдвинуть кандидатом в премьеры скандально известного радикального политика Пшемыслава Чарнека.
Чарнек еще в бытность пребывания на посту министра образования в кабинете Моравецкого прославился своими сомнительными реформами: от переписывания учебников истории в патриотическом ключе до усиления роли католической церкви в образовании. Сейчас же он заметно выделяется своей евроскептической и антиукраинской позицией. При этом политик не пользуется особой популярностью ни у польского населения, ни у избирателей ПиС: 60% поляков убеждены, что Чарнек не сможет занять кресло премьера. Среди сторонников партии эту точку зрения разделяет каждый четвертый.
Такой кандидат на пост премьера в ситуации, когда ПиС рассчитывает вернуться во власть на фоне ограниченных успехов либерального правительства Дональда Туска, нашел понимание не у всех. Тем более что выбор Чарнека широко рассматривался как подготовка к потенциальному транзиту власти внутри партии на фоне преклонного возраста Качиньского. К тому же ни для кого не было секретом, что радикальный политик — заклятый соперник прагматика Моравецкого. И в планы последнего не входило ни отказываться от потенциального руководства партией, ни допускать ее дальнейшего ухода вправо.
Подробнее — в материале «Экс-премьер Польши положил партбилет на стол»
Раскол в партии «Право и справедливость» (ПиС), приведший к созданию новой фракции Матеушем Моравецким, произошел после парламентских выборов 2023 года, на которых ПиС, хоть и заняла первое место по голосам, потеряла большинство в Сейме. Это открыло путь к формированию правительства коалицией оппозиционных партий во главе с Дональдом Туском, который сейчас является премьер-министром. До формирования нового правительства Туска президент Анджей Дуда, связанный с ПиС, первоначально поручал формирование правительства Моравецкому, но тот не смог заручиться поддержкой большинства.
Данная ситуация является частью более широкого политического ландшафта Польши, где на протяжении последних лет наблюдалось напряженное противостояние между консерваторами из ПиС и либеральной «Гражданской коалицией» Туска. Европейский Союз выражал обеспокоенность политикой ПиС, в частности судебной реформой, и замораживал финансирование Польши на десятки миллиардов евро. Дональд Туск после выборов обещал разблокировать эти средства и вернуть Варшаву на проевропейский путь. Однако в июне 2025 года на президентских выборах в Польше победил представитель ПиС Кароль Навроцкий, что создает новые препятствия для правительства Туска, поскольку президент обладает правом вето и влияет на внешнюю и оборонную политику.