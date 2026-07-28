Экс-премьер Польши создал свою партию и готов сформировать новую фракцию в Сейме

28 июля стал переломным днем для главной оппозиционной силы Польши — правой партии «Право и справедливость». Экс-премьер Матеуш Моравецкий и примкнувшие к нему несколько десятков депутатов были официально исключены из партии, а уже к вечеру они собрались на заседании новой политической силы «Развитие плюс», чтобы образовать отдельную фракцию в польском Сейме. Накануне парламентских выборов 2027 года такой раскол в стане польских консерваторов стал настоящим подарком для их главного идейного соперника — возглавляющего «Гражданскую коалицию» премьер-министра Дональда Туска.

К такому финалу партия «Право и справедливость» (ПиС) планомерно приближалась еще с весны. Так, 15 апреля Матеуш Моравецкий создал политическую ассоциацию «Развитие плюс», в которую вошли несколько десятков депутатов польского Сейма от «Права и справедливости». Все они выходцы из умеренного крыла ПиС, недовольные желанием председателя партии 77-летнего Ярослава Качиньского и его сторонников взять курс на радикализацию в преддверии парламентских выборов в Польше в октябре 2027 года. Не последнюю роль в этом сыграло мартовское решение выдвинуть кандидатом в премьеры скандально известного радикального политика Пшемыслава Чарнека.

Чарнек еще в бытность пребывания на посту министра образования в кабинете Моравецкого прославился своими сомнительными реформами: от переписывания учебников истории в патриотическом ключе до усиления роли католической церкви в образовании. Сейчас же он заметно выделяется своей евроскептической и антиукраинской позицией. При этом политик не пользуется особой популярностью ни у польского населения, ни у избирателей ПиС: 60% поляков убеждены, что Чарнек не сможет занять кресло премьера. Среди сторонников партии эту точку зрения разделяет каждый четвертый.

Такой кандидат на пост премьера в ситуации, когда ПиС рассчитывает вернуться во власть на фоне ограниченных успехов либерального правительства Дональда Туска, нашел понимание не у всех. Тем более что выбор Чарнека широко рассматривался как подготовка к потенциальному транзиту власти внутри партии на фоне преклонного возраста Качиньского. К тому же ни для кого не было секретом, что радикальный политик — заклятый соперник прагматика Моравецкого. И в планы последнего не входило ни отказываться от потенциального руководства партией, ни допускать ее дальнейшего ухода вправо.

Подробнее — в материале «Экс-премьер Польши положил партбилет на стол»