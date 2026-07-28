Экс-премьер Польши положил партбилет на стол

28 июля стал переломным днем для главной оппозиционной силы Польши — правой партии «Право и справедливость». Экс-премьер Матеуш Моравецкий и примкнувшие к нему несколько десятков депутатов были официально исключены из партии, а уже к вечеру они собрались на заседании новой политической силы «Развитие плюс», чтобы образовать отдельную фракцию в польском Сейме. Накануне парламентских выборов 2027 года такой раскол в стане польских консерваторов стал настоящим подарком для их главного идейного соперника — возглавляющего «Гражданскую коалицию» премьер-министра Дональда Туска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

К такому финалу партия «Право и справедливость» (ПиС) планомерно приближалась еще с весны. Так, 15 апреля Матеуш Моравецкий создал политическую ассоциацию «Развитие плюс», в которую вошли несколько десятков депутатов польского Сейма от «Права и справедливости». Все они выходцы из умеренного крыла ПиС, недовольные желанием председателя партии 77-летнего Ярослава Качиньского и его сторонников взять курс на радикализацию в преддверии парламентских выборов в Польше в октябре 2027 года. Не последнюю роль в этом сыграло мартовское решение выдвинуть кандидатом в премьеры скандально известного радикального политика Пшемыслава Чарнека.

Чарнек еще в бытность пребывания на посту министра образования в кабинете Моравецкого прославился своими сомнительными реформами: от переписывания учебников истории в патриотическом ключе до усиления роли католической церкви в образовании. Сейчас же он заметно выделяется своей евроскептической и антиукраинской позицией. При этом политик не пользуется особой популярностью ни у польского населения, ни у избирателей ПиС: 60% поляков убеждены, что Чарнек не сможет занять кресло премьера. Среди сторонников партии эту точку зрения разделяет каждый четвертый.

Такой кандидат на пост премьера в ситуации, когда ПиС рассчитывает вернуться во власть на фоне ограниченных успехов либерального правительства Дональда Туска, нашел понимание не у всех. Тем более что выбор Чарнека широко рассматривался как подготовка к потенциальному транзиту власти внутри партии на фоне преклонного возраста Качиньского. К тому же ни для кого не было секретом, что радикальный политик — заклятый соперник прагматика Моравецкого. И в планы последнего не входило ни отказываться от потенциального руководства партией, ни допускать ее дальнейшего ухода вправо.

Изначально решение Моравецкого создать «Развитие плюс» не рассматривалось как угроза для ПиС, но, когда число членов ассоциации перевалило за 40 депутатов, Качиньский выставил условие: все они должны покинуть ассоциацию или будут исключены из партии.

Само объединение должно быть ликвидировано. Этот ультиматум был оглашен 15 июля, дедлайном была названа пятница, 24 июля. К этому моменту покинуть «Развитие плюс» согласились лишь несколько человек. В итоге оставшихся было решено исключить 28 июля в ходе заседания политического комитета «Права и справедливости» на основании устава партии. Он гласит, что членство в ней может быть прекращено в результате членства в организации, «цели которой противоречат целям, идеологическим принципам, программе или интересам ПиС».

Сам экс-премьер в ответ сообщил о проведении заседания «Развития плюс» с целью сформировать новую фракцию в Сейме. Для формирования фракции достаточно 15 депутатов, а у ассоциации их почти 40. Таким образом, новая фракция сразу же станет третьей по величине силой в парламенте: у «Гражданской коалиции» 156 мандатов (всего правящие силы занимают 231 место из 460), а у «Права и справедливости» было 186 мандатов.

Нынешний раскол не лишит ПиС статуса главной оппозиционной силы страны, но существенно снизит ее шансы на победу в парламентских выборах.

Если Моравецкий решит сделать из «Развития плюс» полноценную политическую партию, то ПиС придется конкурировать за избирателя с еще одной силой помимо ультраправой «Конфедерации». При таком раскладе объединить консервативных избирателей под крылом одной партии станет гораздо сложнее. Так, последний опрос IBRiS для польской газеты Rzeczpospolita показал, что на фоне новостей о расколе в партии популярность ПиС катастрофически упала: потеряв 6% голосов, она зафиксировала поддержку лишь 17,3% населения. У ассоциации Моравецкого — 7,4%. Лидирует «Гражданская коалиция» Туска с 30,1%.

Вероника Вишнякова