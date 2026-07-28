Анимационный фильм «Храбрый Давид» выйдет в российский прокат 30 июля

30 июля в российский прокат выйдет анимационный фильм «Храбрый Давид» (David) Фила Каннингема и Брента Доуза. Он снят, как сообщают вступительные титры, «по мотивам» первой и второй Книги Царств Ветхого Завета.

«Храбрый Давид», на сегодняшний день собравший в мировом прокате $88 млн, вышел на американские экраны 19 декабря 2025 года, одновременно с такими потенциальными кассовыми хитами, как «Аватар: Пламя и пепел», «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» и «Горничная». Однако «Давид» легко справился с сильнейшей конкуренцией, собрав за первый уикенд проката $22 млн и уступив только «Аватару». Он побил рекорд сборов для библейских мультфильмов, ранее установленный «Царем царей» (2025) — и это без участия в команде озвучания звезд вроде Пирса Броснана и Умы Турман.

«Храбрый Давид», рассказывающий о юности будущего царя Давида, его знаменитом поединке с Голиафом и собственно воцарении над народом Израиля (слово «Израиль» в фильме не звучит), скроен по самым что ни на есть голливудским лекалам. Стиль анимации «Храброго Давида» напоминает фильмы DreamWorks.

Подробнее — в материале «Ъ» «Библейские истории экран покажет наш».